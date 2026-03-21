Tragedia sul lavoro a Modugno: operaio muore dopo una caduta da un capannone

MODUGNO – Tragedia sul lavoro questa mattina nella zona industriale di Modugno, dove un operaio di circa 30 anni, originario di Andria, ha perso la vita in seguito a una caduta.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, dipendente di una ditta esterna impegnata in lavori di ristrutturazione, stava operando sul terrazzo di un capannone industriale quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe precipitato da un’altezza di circa sei metri. L’ipotesi è che abbia ceduto una superficie non portante. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal dell’Area Metropolitana dell’ASL Bari, incaricati dall’autorità giudiziaria di chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Le indagini sono attualmente in corso.