



Dichiarazione istituzionale del Sindaco Francesco di Feo:

In occasione della ricorrenza del 17 marzo 2026, il Comune di Trinitapoli celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, istituita con la legge n. 222 del 23 novembre 2012.

La data del 17 marzo assume un significato storico fondamentale per il nostro Paese: in questo giorno, nel 1861, venne proclamata l’Unità d’Italia. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione e di memoria condivisa, volto a ricordare e promuovere i valori che hanno condotto alla nascita della Nazione, alla scelta dell’Inno di Mameli, all’adozione della bandiera tricolore e, successivamente, all’approvazione della Costituzione italiana, pilastro della nostra democrazia.

A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, il Sindaco Francesco di Feo dichiara:

“Questa giornata rappresenta un’importante occasione per rinnovare il senso di appartenenza alla nostra comunità nazionale e per trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti della Repubblica. L’Unità d’Italia, la Costituzione, l’Inno e la Bandiera sono simboli vivi della nostra identità, della nostra storia e del nostro futuro. In un contesto europeo e globale sempre più complesso, è fondamentale custodire e rafforzare i principi di libertà, democrazia e solidarietà che ci uniscono come popolo.”

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a vivere questa giornata con consapevolezza e partecipazione, rendendo omaggio ai simboli della Repubblica e ai valori che essi rappresentano.



