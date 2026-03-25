Università di Bari nella top 100 mondiale per due materie secondo Qs 2026

BARI - L’Università Aldo Moro di Bari si conferma al vertice tra le università pugliesi nella classifica Qs World University Rankings by Subject 2026, con dieci presenze totali e due discipline nella top 100. Il miglior piazzamento spetta a Scienze veterinarie, Lettere classiche e Storia antica, collocate al 51° posto a livello globale. L’ateneo barese è l’unico della Puglia a figurare nella top 100.

Segue il Politecnico di Bari, con tre presenze totali e il 201° posto come miglior piazzamento per Architettura-ambiente costruito. L’Università di Foggia registra una sola presenza, con Medicina al 701° posto.

La classifica, giunta alla sedicesima edizione, analizza oltre 21mila programmi accademici in più di 1.900 università di oltre cento Paesi, considerando 55 discipline distribuite in cinque grandi aree di studio: Arti e scienze umane, Ingegneria e tecnologie, Scienze della vita e medicina, Scienze naturali, Scienze sociali, economiche e manageriali.