Weekend di atletica in Puglia: 14 master agli Europei indoor e gare in tutta la regione

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BARI - Un fine settimana intenso e ricco di appuntamenti per l’atletica leggera pugliese, tra competizioni internazionali e eventi regionali.

Quattordici atleti pugliesi saranno in gara ai Campionati Europei Master Indoor a Torun, in Polonia. La squadra include due donne, Marta Alò dell’Atletica Capo di Leuca, impegnata nei 400 e negli 800 metri F45, e Rosaria Dicesare dell’U. S. Foggia nei 3000 e nei 5000 metri di marcia F65. Con loro dodici uomini provenienti da diverse società del territorio, tra cui Sabino Calabretto nel triplo M35, Giuseppe Garofalo nel pentathlon M40 e Daniele Piemontese nel triplo e nel martello M40. Gli altri partecipanti rappresentano società come Cus Bari, Ostuni Runner’s, Podistica Taras, Atletica Amatori Acquaviva e Apuliathletica, competendo in diverse specialità che vanno dai 60 metri al salto con l’asta, dal lungo al martello e alle gare di endurance.

La finale dell’Athletic Challenge Team Under 14, prevista domenica 29 marzo allo stadio “Cozzoli” di Molfetta, è stata rinviata a causa delle previsioni meteo avverse, posticipando l’appuntamento al 12 aprile per garantire la sicurezza dei giovani partecipanti.

Nel Leccese, a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano del Capo, andrà in scena la seconda prova del Trofeo Puglia di marcia su strada, su un circuito cittadino di 1000 metri da ripetere più volte a seconda delle categorie. L’evento è promosso dall’Asd Abacus Villa Baldassarri, con partenza e arrivo in piazza Aldo Moro.

A Bitonto, domenica mattina il bosco comunale ospiterà la terza edizione del Bitrail®, gara nazionale di trail running organizzata dall’Asd Amici di Marco. Il percorso si sviluppa su circa 20 chilometri con un dislivello positivo di 600 metri, tra sentieri e strade sterrate immersi nella natura.

A Noci, torna la classica corsa su strada Spaccanoci, giunta alla 25ª edizione. Il percorso, da ripetere due volte per un totale di 10 chilometri, richiamerà centinaia di partecipanti ed è organizzato dall’Asd Montedoro Noci.

Infine, a Latiano si svolgerà la quarta e ultima tappa del Cross Cup Brindisi all’interno del Parco archeologico di Muro Tenente, con l’organizzazione curata dallo staff dell’Asd Olimpo Latiano.

Il weekend conferma ancora una volta la vitalità del movimento dell’atletica leggera pugliese, capace di unire appuntamenti internazionali e manifestazioni locali in tutte le province della regione.