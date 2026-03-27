Palo del Colle aderisce alla campagna ANCI contro la violenza sulle donne

PALO DEL COLLE – L’Amministrazione comunale di Palo del Colle ha aderito all’iniziativa, promossa da ANCI e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Giovedì 26 marzo, sulla facciata del Palazzo Comunale è stata esposta la bandiera simbolo della campagna. Un gesto fortemente voluto dal sindaco Tommaso Amendolara e dall’assessora alle Pari Opportunità, Annamaria Pagano, con l’obiettivo di ribadire un impegno che va oltre le ricorrenze simboliche e deve tradursi in responsabilità quotidiana.

«Crediamo fermamente – dichiarano dal Comune – che noi uomini e donne delle istituzioni dobbiamo essere i primi a dare l’esempio. L’esposizione della bandiera non è un atto formale, ma un richiamo costante al dovere di costruire una comunità che rifiuti ogni forma di violenza e discriminazione».

Con questa adesione, Palo del Colle conferma il proprio impegno in un percorso condiviso con istituzioni nazionali e locali, associazioni e cittadini, volto a promuovere cultura del rispetto, prevenzione, ascolto e sostegno alle vittime.

«Per noi – aggiunge l’Amministrazione – non è solo il 25 novembre. È ogni giorno dell’anno. La nostra comunità resta in prima linea, unita nel dire no alla violenza e nel difendere i diritti e la dignità delle donne».

L’esposizione della Bandiera Bianca rappresenta quindi un impegno pubblico e permanente, un invito a non abbassare mai la guardia e a lavorare insieme per una società più giusta, sicura e libera.