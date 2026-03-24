Weekend sportivo in Puglia: Athletic Challenge Team Under 14, RunBitOne e Cross di Martano

ph_Daniele De Ceglie

Athletic Challenge Team Under 14

MOLFETTA - Si è concluso un fine settimana intenso per l’atletica giovanile e amatoriale in Puglia, tra gare su pista, strada e campestre.

Sabato 21 marzo si sono svolte a Molfetta (Stadio “Cozzoli”) e Lecce (Campo scuola Coni “Montefusco”) le seconde prove interprovinciali dell’Athletic Challenge Team Under 14, che hanno definito le 16 società finaliste per la gara conclusiva di domenica 29 marzo a Molfetta.

Le società maschili in gara includono Allenamenti, Atletica Lecce Pino Felice, Olimpia Club Molfetta, Elite Academy Bari e Polisportiva Paolo Sasso, tra le altre. Tra le femmine spiccano Atletica Mediterranea Bari, Atletica Grottaglie, Cus Bari e Io corro Bisceglie. Particolarmente seguito il social contest ActU14 sui canali ufficiali del comitato regionale.

RunBitOne a Bitonto

La settima edizione della gara su strada RunBitOne, promossa dall’Asd Bitonto Sportiva, ha visto la partecipazione di 776 atleti sui 10 km competitivi. Sul podio maschile doppietta burundese con Jean De Dieu Butoyi davanti a Olivier Irabaruta (Bitonto Runners); terzo Giuseppe Santoruvo (Dynamik Fitness). Tra le donne vittoria di Silvana Iania (Terlizzi Sporting Club), seguita da Francesca Pastore (Gioia Running) e Giusi Fanelli (Atletica Castellana).

Cross della Grecìa Salentina a Martano

Domenica si è disputata l’ottava edizione del Cross della Grecìa Salentina su un tracciato immerso nelle campagne locali, organizzato dall’Asd Grecìa Salentina. In evidenza Francesco Caliandro (Atletica Mesagne-Avis) tra gli uomini e Luce Passaseo (Asd Buttazzo Runners) tra le donne.

Per tutti i dettagli, risultati e aggiornamenti sul calendario regionale, è possibile seguire il sito ufficiale della Fidal Puglia: https://puglia.fidal.it/