Referendum, Capone: 'Ancora una volta, dalla Puglia, segnale chiaro'

"Una giornata bellissima per il nostro Paese dove la democrazia ha dimostrato di essere in buona salute e che ha i suoi giovani pronti a partecipare. Un risultato che riconosce la forza dei valori della nostra Costituzione e nello stesso tempo un chiaro segnale politico che boccia l’operato del governo di Giorgia Meloni che in questo referendum ci aveva messo la faccia. Una sconfitta popolare per il centrodestra che rappresenta un chiaro segnale di richiesta di cambiamento. Un voto che è andato ben oltre alla separazione delle carriere dei magistrati. Lo dicono i numeri con l’ampia partecipazione e la significativa presenza dei giovani, della società civile, degli artisti, le associazioni, gli studenti. Questa ondata popolare si è affidata a chi portava avanti le ragioni del No, a quel centrosinistra che tutela i principi della Costituzione. Il Pd è pronto a continuare questa battaglia e farsi interprete delle richieste democratiche e progressiste venute alla luce con questo risultato. Un risultato che si conferma anche in Puglia dove ancora una volta il centrosinistra, con il Pd architrave, dimostra di avere la piena fiducia dei cittadini. Una battaglia non facile in un territorio in cui il centrodestra ha i massimi rappresentanti di governo. Anche dalla Puglia il segnale ancora una volta è chiaro".