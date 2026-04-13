A Bari il primo Master universitario in Contemporary Dance Performance: progetto internazionale firmato Equilibrio Dinamico

BARI - Per la prima volta in Italia nasce un Master universitario in Contemporary Dance Performance, un percorso innovativo validato dalla Northern School of Contemporary Dance, tra le più autorevoli scuole europee di formazione coreutica.

Il progetto è promosso da Equilibrio Dinamico Ensemble e avrà sede a Bari, città d’origine della compagnia, che proprio quest’anno celebra i suoi 15 anni di attività.

Una svolta per la formazione nella danza contemporanea

L’iniziativa rappresenta un passaggio significativo per il sistema formativo italiano, introducendo un percorso accademico certificato in un settore in cui il titolo universitario è sempre più determinante per accedere all’insegnamento e ai contesti professionali di alto livello.

Il Master si inserisce in un panorama internazionale altamente competitivo, contribuendo a rafforzare l’offerta italiana e ad attrarre studenti e professionisti da tutto il mondo.

Struttura del percorso e dimensione internazionale

Il programma si svolgerà da ottobre 2026 a luglio 2027 ed è strutturato come un percorso universitario articolato in tre fasi principali. Una prima fase sarà dedicata allo studio quotidiano e allo sviluppo tecnico, seguita da una seconda incentrata sulle residenze coreografiche con artisti di rilievo internazionale. La terza fase sarà invece dedicata alla tournée, con produzioni e performance in Italia e all’estero.

Il percorso prevede collaborazioni con Puglia Culture e offrirà esperienze dirette nel circuito professionale, con tappe in Germania, Inghilterra e Svizzera.

Tra i momenti centrali, un triple bill curato da Marcos Morau, Roberta Ferrara e Li Kehua metterà gli studenti a confronto con differenti linguaggi coreografici contemporanei.

Docenti e rete internazionale

Il Master sarà guidato da un corpo docente di respiro internazionale, composto da interpreti, coreografi e ricercatori provenienti da alcune delle più importanti compagnie europee.

La direzione artistica è affidata a Roberta Ferrara, mentre il ruolo di Programme Leader è ricoperto da Livia Massarelli.

Titolo internazionale e prospettive

La discussione finale si terrà in Italia nel luglio 2027, mentre la cerimonia di proclamazione ufficiale avverrà a Leeds presso la Northern School of Contemporary Dance nell’ottobre dello stesso anno, rafforzando il legame tra Italia e Regno Unito e l’integrazione del Master nel sistema universitario internazionale.

Il percorso è rivolto a candidati con una solida formazione nella danza contemporanea e una chiara vocazione professionale. Le candidature sono aperte fino al 1° giugno 2026.

Un progetto che segna una svolta per la danza contemporanea in Italia, puntando a costruire un ponte stabile tra formazione accademica, ricerca artistica e mercato internazionale delle arti performative.