Vento forte, chiusi cimitero e parchi in via precauzionale
BARI - A causa delle forti raffiche di vento registrate nelle ultime ore, è stata disposta in via precauzionale la chiusura al pubblico del cimitero monumentale e delle necropoli nelle ex frazioni.
Il provvedimento resterà in vigore fino a nuova disposizione, in attesa del miglioramento delle condizioni meteo.
Per motivi di sicurezza sono stati inoltre chiusi anche i parchi e i giardini cittadini, al fine di prevenire possibili rischi legati alla caduta di rami o altri elementi.
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