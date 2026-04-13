Vento forte, chiusi cimitero e parchi in via precauzionale

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BARI - A causa delle forti raffiche di vento registrate nelle ultime ore, è stata disposta in via precauzionale la chiusura al pubblico del cimitero monumentale e delle necropoli nelle ex frazioni.

Il provvedimento resterà in vigore fino a nuova disposizione, in attesa del miglioramento delle condizioni meteo.

Per motivi di sicurezza sono stati inoltre chiusi anche i parchi e i giardini cittadini, al fine di prevenire possibili rischi legati alla caduta di rami o altri elementi.

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