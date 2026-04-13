Bitritto, lo spettacolo 'Indagini Live 2026' di Stefano Nazzi al Palatour



BITRITTO (BA) - Prosegue senza sosta il successo di Stefano Nazzi e del suo tour teatrale "Indagini Live 2026". La seconda parte del tour, dopo una breve pausa a suon di sold out, prosegue giovedì 16 aprile alle ore 21.00 al Palatour di Bitritto. - Prosegue senza sosta il successo di Stefano Nazzi e del suo tour teatrale "Indagini Live 2026". La seconda parte del tour, dopo una breve pausa a suon di sold out, prosegue giovedì 16 aprile alle ore 21.00 al Palatour di Bitritto.





Il nuovo spettacolo di Nazzi porta in scena una storia inedita e inattesa, simbolo di un periodo drammatico della storia italiana: trent’anni di sequestri di persona (dal 1969 al 1998), durante i quali furono rapite 694 persone – 564 uomini, 130 donne e 30 bambini. Le prime date del tour hanno confermato l’impatto emotivo e narrativo dello spettacolo: il pubblico esce profondamente coinvolto da un racconto che restituisce un pezzo complesso e spesso dimenticato della storia del nostro Paese.





Il successo di "Indagini Live 2026" conferma il forte legame costruito negli anni da Stefano Nazzi con il suo pubblico, composto da lettori e ascoltatori fedeli. Anche nel 2025, il podcast da cui lo spettacolo prende origine si è confermato tra i più ascoltati in Italia, mantenendo stabilmente una posizione nella top 10 nazionale. Il tour segna inoltre un importante traguardo internazionale, con una data a Londra, a testimonianza della crescente attenzione anche oltre i confini italiani. Accanto a Stefano Nazzi, si conferma la squadra creativa composta da Marco Iacomelli (regia), Massimiliano Perticari (regia associata) e Stefano Tumiati (musiche).





Lo stile narrativo di Nazzi – fatto di oggettività, rigore e profondità di ricerca – rappresenta il tratto distintivo dello spettacolo: un’indagine costruita attraverso testimonianze, carte giudiziarie e racconto mediatico, accompagnata dall’iconica intro del podcast che anticipa l’ingresso in scena.





Stefano Nazzi, giornalista, si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per «il Post». È ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di Altre indagini, sempre per «il Post». Per Mondadori ha pubblicato Il volto del male (2023), Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta (2023) e Predatori. I serial killer che hanno segnato l'America (2025). La scorsa estate Nazzi ha debuttato con successo in prima serata su Rai3 con Il caso (prodotto da Ballandi). Da poche settimane è disponibile su Substack la newsletter settimanale Impronte, uno spazio dove continuare a condividere riflessioni, analisi e domande dietro i casi di cronaca.