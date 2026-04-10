A Francavilla Fontana il 'Rota Wind Quintet' in concerto per la stagione A.Gi.Mus. 2026



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il “Rota Wind Quintet”, composto dai talentuosissimi Alessandro TURI (Flauto Traverso), Giusi Renna (Oboe), Ilenia LEGROTTAGLIE (Clarinetto), Stefano GIACOVELLI (Corno) e Gianluca SPECCHIA (Fagotto), si esibirà in occasione del 5° appuntamento concertistico della nona Stagione Artistica 2026 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del MIC, del MIM e della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”. - Il “Rota Wind Quintet”, composto dai talentuosissimi Alessandro TURI (Flauto Traverso), Giusi Renna (Oboe), Ilenia LEGROTTAGLIE (Clarinetto), Stefano GIACOVELLI (Corno) e Gianluca SPECCHIA (Fagotto), si esibirà in occasione del 5° appuntamento concertistico della nona Stagione Artistica 2026 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del MIC, del MIM e della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”.





L’appuntamento, previsto per domenica 12 aprile 2026, alle ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, si intitola “”L’Arte del Quintetto: Omaggi a Franz Danzi” e saranno eseguite musiche di Franz Danzi.





Il Rota Wind Quintet, con flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto offre una vasta gamma di timbri e unisce le caratteristiche uniche di ciascuno strumento, creando così un'esperienza musicale ricca e avvincente. La versatilità del quintetto di fiati si riflette nella sua capacità di adattarsi a una vasta gamma di stili musicali: dalla musica classica alla musica contemporanea. La sua flessibilità lo rende una scelta valida sia per esecuzioni in ambienti formali che informali. Il quintetto di fiati ha contribuito in modo significativo alla storia della musica, donando al pubblico un'esperienza sonora unica e coinvolgente. Attraverso le epoche, questo ensemble ha continuato a evolversi, rimanendo un pilastro della musica da camera e dimostrando la sua duratura influenza nella composizione musicale. Con la sua capacità di trasmettere emozioni e storie attraverso il suono, il quintetto di fiati rimane una formazione unica e affascinante. Il Rota Wind Quintet nasce nelle classi di musica di insieme di Domenico Di Leo e di Nicola Giuliani presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli ed è una delle eccellenze dell’istituzione. Nel 2024 si sono aggiudicati due primi premi nei concorsi di musica da camera di Ceglie Messapica e Spinazzola e sono arrivati in finale al prestigioso concorso Alpeadria di Majano - Udine. A dicembre 2024 hanno partecipato alla masterclass cameristica di Boris Garlitsky con grande apprezzamento da parte del docente. A Maggio 2025 partecipano IV concorso Internazionale di Esecuzione Musicale di Maruggio vincendo il primo premio e partecipano al XVI Concorso Musicale Internazionale “Francavilla Fontana – Città degli Imperiali”, aggiudicandosi il primo premio assoluto per la sezione Musica da Camera.





Conduce il concerto la giornalista Giovanna Ciracì, la quale, da gennaio 2026, è Presidente dell’A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana.





L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione al seguente link: https://forms.gle/QnmF6sn7LLrDdQxv5

















La stagione prevede circa venti concerti da marzo a dicembre 2026, che vedono susseguirsi sul palco dell’Auditorium della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”, artisti giovani e promettenti, ma anche nomi già affermati del panorama musicale nazionale, esecutori di diversi generi musicali e di repertori dei compositori più apprezzati della musica classica.

















Sito web ufficiale: www.agimusfrancavilla.com