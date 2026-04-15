“Ad Libitum”, a Polignano a Mare l’anteprima della XII edizione

Polignano a Mare si prepara a vivere una nuova stagione di musica e cultura con la XII edizione di Ad Libitum, la rassegna che negli anni ha saputo valorizzare il territorio attraverso l’incontro di artisti e pubblici diversi, intrecciando linguaggi, sensibilità e visioni. Ad anticipare la programmazione estiva, con le sue novità e i suoi imperdibili appuntamenti, saranno due eventi speciali riuniti sotto il titolo di Sicut Lux - Le metamorfosi tra Scienza e Fede: una “rassegna nella rassegna” che rinnova anche quest’anno il suo doppio appuntamento nella Chiesa Matrice S. Maria Assunta.Il primo incontro è in programma venerdì 24 aprile, alle ore 20.30, con “Francesco: Il cuore nascosto del cantico”. Protagonista della serata sarà S. E. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo emerito di Assisi, che presenterà il suo libro in dialogo con il Dott. Vincenzo Defilippis, past president della FEAMC. A scandire la conversazione, i canti del repertorio sacro medievale dedicati a San Francesco e alla Vergine Maria, interpretati dal Coro Novum Gaudium, ensemble femminile attivo dal 1988 e punto di riferimento nella ricerca e divulgazione del canto gregoriano e pre-polifonico, con un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero.Giovedì 30 aprile, alle ore 20.30, sarà invece la volta di “Verbum in sono”, un viaggio tra i capolavori assoluti del Rinascimento musicale, da Palestrina a Tomás Luis de Victoria e Felice Anerio. A dar voce al programma sarà la Cappella Musicale Corradiana, diretta da Antonio Magarelli, formazione specializzata nel repertorio sacro dal Rinascimento al Classicismo e impegnata nella valorizzazione della tradizione musicale pugliese attraverso esecuzioni storicamente informate.Due occasioni che, a ottocento anni dalla morte di San Francesco, restituiscono tutta l’attualità del suo messaggio: una voce che continua a risuonare non come eco del passato, ma come interrogativo vivo sul senso della creazione, sulla luce che attraversa la materia e sul confine sottile tra ciò che la scienza misura e ciò che la fede abita.Sicut Lux è un evento inserito all’interno di Ad Libitum e realizzato da EPOS Teatro in collaborazione con FEAMC – Federazione Europea delle Associazioni Mediche Cattoliche e la Parrocchia S. Maria Assunta, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Polignano a Mare.