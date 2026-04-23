Agguato a Ostuni, caccia ai responsabili: trovata auto bruciata usata per la fuga

OSTUNI - Proseguono le indagini sull’agguato avvenuto martedì sera a Ostuni ai danni dell’imprenditore Roberto Marzio. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione su una Fiat 500X bianca, risultata rubata a Monopoli e ritrovata poco dopo completamente distrutta dalle fiamme in contrada San Giovanni, a pochi chilometri dal luogo del ferimento.

Secondo quanto emerso, l’auto sarebbe stata utilizzata dai responsabili per compiere l’azione e successivamente incendiata con l’obiettivo di eliminare ogni traccia utile alle indagini, tra cui impronte e residui balistici.

Fondamentale sarà ora l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero ricostruire i movimenti del veicolo e fornire elementi utili all’identificazione degli autori.

Sull’episodio indaga la Procura di Brindisi, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.