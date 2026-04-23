Madrid, esordio amaro per gli italiani: fuori Berrettini e Sonego, risultati del primo turno ATP e WTA

Giornata complicata per gli azzurri al ATP Masters 1000 Madrid, dove arrivano diverse eliminazioni già al primo turno.

Matteo Berrettini esce di scena contro il croato Dino Prizmic, che si impone con un netto 6-3 6-4. Stessa sorte per Lorenzo Sonego, battuto 6-3 7-6 dal serbo Dusan Lajovic. Eliminato anche Mattia Bellucci, sconfitto 6-2 6-4 dal bosniaco Damir Dzumhur.

Negli altri incontri del tabellone maschile, l’austriaco Sebastian Ofner ha superato 7-6 7-6 il georgiano Nikoloz Basilashvili, mentre l’argentino Thiago Agustin Tirante ha battuto 6-2 6-4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Successo anche per il tedesco Jan-Lennard Struff, che ha dominato 7-6 6-0 il francese Alexandre Muller, e per il peruviano Ignacio Buse, vincente 6-4 6-2 su Adrian Mannarino.

Nel tabellone femminile del WTA 1000 Madrid, esordio negativo per Elisabetta Cocciaretto, eliminata 6-3 6-2 dall’americana Alycia Parks.

Tra gli altri risultati, l’indonesiana Janice Tjen ha battuto 6-4 6-2 la russa Alina Caraeva, mentre l’australiana Talia Gibson ha superato 6-3 6-2 la colombiana Emiliana Arango.

Vittoria in tre set per l’ucraina Anhelina Kalinina, che ha avuto la meglio 6-2 5-7 6-2 sull’uzbeka Kamilla Rakhimova, mentre la connazionale Julija Starodubceva ha superato 6-3 1-6 6-3 la giapponese Moyuka Uchijima.

Un avvio di torneo dunque in salita per i colori italiani, con l’attenzione che ora si sposta sui prossimi impegni degli azzurri ancora in gara.