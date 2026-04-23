Parabita, assalto al bancomat con la “marmotta”: esplosione nella notte alla filiale UniCredit

PARABITA - Colpo nella notte a Parabita, dove ignoti hanno fatto esplodere con il cosiddetto metodo della “marmotta” il bancomat della filiale UniCredit in via Vittorio Emanuele II.

Secondo i primi accertamenti, i malviventi non sarebbero riusciti ad asportare denaro dal dispositivo. L’esplosione non ha provocato danni strutturali all’edificio, limitandosi principalmente all’area dello sportello automatico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, i militari della locale Stazione e gli artificieri del nucleo investigativo, impegnati nelle verifiche tecniche sull’ordigno utilizzato.

L’azione sarebbe stata compiuta da quattro persone arrivate sul posto a bordo di due vetture. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica del colpo e risalire all’identità dei responsabili.