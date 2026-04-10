Al Provo.Cult cLab arrivano i DonBruno

FOGGIA - Dopo l’indimenticabile concerto dello scorso weekend che ha infiammato le vie del centro storico di San Giovanni Rotondo, sabato 11 aprile al Provo.Cult cLab approdano gli eclettici e pazzissimi DONBRUNO per presentare il loro ultimo album “Artismo” (Mosho Dischi, 2026).

Nati artisticamente nel 2015, Niccolò Mastrolonardo alla batteria e Domingo Bombini, voce, basso, loop station, batteria e beat box, sono in duo una vera esplosione di musica funk “crudele” mixata a contaminazioni rock/metal che sfumano in improvvisate fusion e acid jazz, con inserimenti di un dialetto viscerale che rende tutto più leggero ed energico.

Attualmente hanno al loro attivo numerosissimi live tra cui la partecipazione al concerto del 1 maggio di Taranto nel 2015, all’opening act del concerto di SALMO al Beat-Full festival a Palermo oltre ai live che costantemente continuano a portare in giro per tutta Italia.

Il loro stile, dettato prevalentemente da musica strumentale, è riuscito nel corso degli anni ad attirare una bella fetta di pubblico appassionata di musica fuori dagli schemi.

E lo stesso succederà nel live di sabato 11 aprile quando, traccia dopo traccia, ci faranno ascoltare la loro nuova chicca musicale definita da diverse riviste musicali esperte del settore come “una scheggia di sole in questi tempi cupi. Una sorta di musica sbilenca dalla capacità tecnica invidiabile, con dentro lo spirito dei Beastie Boys che fanno i Don Bruno”.

Un disco che ha nel nome, “Artismo”, la voglia di pose, di atteggiamenti e di continua scoperta di questo sud tutto nostro.

Un omaggio alla musica libera che non insegue niente, ma che semplicemente crea energia tra chi la fa e chi la riceve.

“Sentirsi legati alle proprie origini, ma con uno sguardo rivolto verso l’esterno” è quindi la dichiarazione perfetta fatta dal duo stesso per descrivere il mood dei Don Bruno. E il disco in effetti racchiude bene sia le radici, quando il dialetto diventa elemento fortemente identitario e, lasciatecelo dire, simpaticissimo, e innovazione.

Appuntamento pertanto a sabato 11 aprile per un altro imperdibile live targato Provo Cult c.Lab.















