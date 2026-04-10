Ermal Meta in concerto all'Eremo Club di Molfetta









Ermal Meta è in radio e sulle piattaforme digitali con “Stella stellina”, una canzone importante, di resistenza e speranza, nonostante tutto. “Stella stellina” racconta, attraverso un testo poetico, mai retorico e immagini fortemente evocative, la storia di una bambina palestinese che non ha volutamente un nome, diventando così rappresentazione di tutti i bambini innocenti colpiti dalla violenza. Il punto di vista è quello di un uomo – forse un padre, forse un vicino di casa – che osserva e restituisce uno sguardo intimo e umano su una tragedia collettiva. Le sonorità mediorientali che caratterizzano la produzione curata da Ermal e Dardust, ci trasportano immediatamente in quella parte di mondo, anche grazie all'utilizzo sapiente di strumenti come l'oud che contribuiscono a definire un impianto sonoro coerente con il racconto, rafforzandone l’impatto emotivo.“Stella stellina” è contenuto in “Funzioni Vitali” il sesto album di inediti di Ermal Meta, in uscita il 27 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy, in versione digitale, cd e vinile. Il progetto, anticipato dal singolo “DeLorean” segna un’importante evoluzione creativa per l’artista, che amplia il proprio universo con sonorità nuove, ricerca musicale e un approccio narrativo più profondo, mantenendo al centro la forza della scrittura e l’identità artistica che lo contraddistinguono.Un viaggio che è allo stesso tempo personale e collettivo, un mosaico di ricordi (dai Levi’s 501 ai braccialetti colorati della fortuna), emozioni e riflessioni sul tempo e sulle relazioni umane. L’album si muove tra sonorità epiche e atmosfere elettroniche, con synth vintage e ballate che segnano ogni passo di questo percorso sonoro, dove ogni traccia ha il proprio respiro e la propria storia. Brani come “DeLorean” e “Levi’s 501” evocano il confronto con il passato e la nostalgia dell’adolescenza, mentre “Stella stellina”, presentata a Sanremo 2026, racconta storie spesso dimenticate. Tracce come “Almeno tu”, “Tutto già visto” e “Il braccialetto della fortuna” indagano i legami umani, mentre “Spaghetti in bianco” celebra la semplicità autentica della vita quotidiana. “Avanti” e "Il coraggio non manca” sono inno alla perseveranza, alla forza interiore e alla capacità di affrontare le sfide dei tempi moderni. Con “Funzioni Vitali”, Ermal Meta realizza un album che è allo stesso tempo personale e collettivo, un racconto sonoro dei tempi in cui viviamo, in cui la ricerca musicale e la narrazione emotiva si fondono per creare una colonna sonora che accompagna l’ascoltatore nella propria vita.“Stella stellina” è anche il titolo del racconto inedito scritto da Ermal e illustrato da Michele Bernardi che uscirà il 6 marzo per La nave di Teseo. Un padre torna a casa con un dono inatteso per sua figlia, una bambola che è testimone di un presente drammatico e insieme complice di un nuovo futuro. Un favola poetica e intesa sull’amore più grande, quello che si manifesta anche nei momenti più bui ed è capace di trasformare la notte in un cielo stellato di primavera. Un racconto che nasce dalla canzone e conferma il talento letterario dell’artista.I diritti d’autore del libro “Stella stellina” verranno devoluti a Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.Dopo Sanremo, l'artista porterà in tour il nuovo repertorio insieme ad altri brani del suo catalogo nei club italiani con il tour “Live 2026 – Club” prodotto e organizzato da Friends & Partners. Le date annunciate sono:29 aprile 2026 – Perugia · Afterlife - DATA ZERO6 maggio 2026 – Firenze · Teatro Cartiere Carrara8 maggio 2026 – Bologna · Estragon12 maggio 2026 – Milano · Fabrique15 maggio 2026 – Padova · Hall18 maggio 2026 – Venaria Reale (TO) · Concordia20 maggio 2026 – Roma · Atlantico23 maggio 2026 – Napoli · Casa della MusicaQuesta serie di concerti rappresenta un ritorno alla dimensione live più intensa e diretta, in cui il pubblico potrà confrontarsi da vicino con l’energia creativa dei nuovi brani e con il repertorio più amato dell’artista.Ermal Meta sarà inoltre il Maestro Concertatore dell’edizione 2026 della Notte della Taranta , il Festival di musica popolare tra i più importanti d’Europa che avrà quest’anno come tema il Mediterraneo.