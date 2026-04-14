Al via da Foggia l’evento formativo “Biologi on the Road''

Partirà da Foggia l’evento formativo itinerante “Biologi on the Road”, organizzato dall’Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata (OBPB), in sinergia con l’iniziativa già realizzata con successo dall’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo.

L’incontro, dal titolo “Il ruolo dei Biologi trend emergenti e prospettive: formazione, aggiornamento e professione”, si svolgerà venerdì 17 aprile, dalle ore 14. alle ore 20 nell’aula “Turtur” del Policlinico di Foggia (Viale Pinto Luigi, 1).

Numerosi gli obiettivi che l’OBPB si propone di realizzare con “Biologi on the Road”; primo fra tutti l’accrescimento professionale degli iscritti, attraverso occasioni istituzionali di confronto, utili a comprendere le sempre più differenti declinazioni di una professione a tutt’oggi unica nel nostro Paese, che vede il biologo rivestire un ruolo fondamentale nei campi che gli sono propri e in nuovi contesti multidisciplinari e interdisciplinari.

Lo scenario professionale, infatti, è in continuo cambiamento e al biologo vengono richiesti elevata professionalità, aggiornamento e capacità di innovazione: una professione al contempo emergente e tradizionale, quella che si va affermando, dinamica e flessibile.

L’iniziativa si propone, dunque, come fondamentale momento di scambio e formazione, volto a delineare le strategie per un’efficace integrazione delle competenze professionali nei settori di riferimento.

In altri termini, l’intento è di rafforzare la sinergia con l’Ordine territoriale, portando i valori e i principi veicolati dall’OBPB lì dove i biologi operano quotidianamente, per valorizzare e animare l’intero territorio attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei biologi. Per rendere possibile l’azzeramento delle distanze tra l’Ente e gli iscritti, sarà utilizzato un processo metodologico partecipativo, innovativo, inclusivo, multidisciplinare e pensato per costruire il percorso di valorizzazione della professione del biologo.

Il programma della tappa foggiana si aprirà alle ore 14 con l’introduzione di Elvira Tarsitano, presidente dell’OBPB. Seguiranno gli interventi di Daniela Arduini, presidente Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo (OBLA) su “Professione, Formazione e aggiornamento: trend emergenti”; Elena Ranieri, consigliera OBPB/Università di Foggia su “Attività professionali nel settore della biologia generale e biomedica”; Antonella Candeloro, consigliera OBPB/Biologa nutrizionista Bari su “Aggiornamento ECM. Il dossier formativo”; Maria Teresa Venneri, vicepresidente OBPB/Biologa nutrizionista Bari su “La nuova disciplina dei titoli abilitanti alla professione di Biologo. Quali novità”. Seguiranno la Tavola rotonda dedicata a “Formazione, Aggiornamento e Professione” e le conclusioni di Elvira Tarsitano.

Il tour di “Biologi on the road” farà tappa anche a: Taranto (22 maggio), Matera (19 giugno), Lecce (25 settembre) e Bari (23 ottobre)

Nel corso degli appuntamenti con “Biologi on the road”, l’OBPB affronterà le novità che riguardano la professione, proponendo in particolare approfondimenti che riguardano la nuova disciplina dei titoli abilitanti, l’aggiornamento ECM e la creazione del dossier formativo, le novità sugli studi professionali dei biologi nutrizionisti per l’esercizio della professione.

La partecipazione è gratuita e prevede l’attribuzione di 5 crediti ECM. Ogni tappa E’ obbligatoria la prenotazione fino a esaurimento posti (100).

Per saperne di più: https://biologipugliabasilicata.it/.