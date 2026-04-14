Bitritto, al Palatour Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo in scena con ''Crescere, la guerra''









Dopo il debutto nel 2025, “Crescere, la guerra” torna nei teatri nel 2026 e riparte in tour. Lo spettacolo è ideato e portato in scena dalla giornalista e inviata di guerra Francesca Mannocchi e dal musicista e compositore Rodrigo D’Erasmo. Due linguaggi diversi si incontrano per stare dentro una domanda tanto semplice quanto scomoda: che cosa succede quando la guerra entra nel tempo ordinario delle persone e lo cambia per sempre? E ancora: cosa succede al nostro sguardo?

Gaza, Afghanistan, Siria e altri luoghi attraversati dalla violenza e dalla sua lunga coda entrano in scena non come sfondo, ma come materia viva: corpi, case, famiglie, parole dette e parole mancanti. La guerra non è solo un evento: è un modo in cui la vita si restringe, si sposta, si adatta; è ciò che resta nei gesti, nel sonno, nello sguardo.

“Crescere, la guerra” intreccia parola, musica e testimonianza per indagare che cosa significhi crescere — e continuare a crescere — in un mondo che non smette di produrre conflitti. La narrazione tiene insieme esperienza personale e cronaca, e apre uno spazio di ascolto che non cerca consolazione: cerca precisione, responsabilità, presenza.

La voce e il racconto di Francesca Mannocchi incontrano il paesaggio sonoro originale creato ed eseguito dal vivo da Rodrigo D’Erasmo, in un dispositivo scenico essenziale: la musica non accompagna, incide; non commenta, scava.

Nel 2026 lo spettacolo riprende il suo viaggio, rinnovando un dialogo con il pubblico che non chiede di “capire” la guerra, ma di non distogliere lo sguardo da ciò che fa alle persone.





LE NUOVE DATE DEL TOUR

29 marzo - Senigallia (AN), Teatro La Fenice

7 aprile - Verona, D.E.I. Festival Teatro Camploy

8 aprile - Genova, Teatro Nazionale

11 aprile - Pescara, Teatro Massimo

18 aprile - Sassari, Teatro Verdi

28 aprile - Lecce, Teatro Politeama

29 aprile - Bitritto (BA), Palatour

5 maggio - Napoli, Teatro Acacia

7 maggio - Chiasso, Chiasso Letteraria NUOVA DATA

10 maggio - Udine, Chiesa di San Francesco

11 maggio - Ravenna, Festival delle Culture

14 maggio - Milano, Festival Life 2026

15 maggio - Parma, Festival della lentezza NUOVA DATA

19 giugno - Fiesole (FI), Anfiteatro Romano NUOVA DATA





FRANCESCA MANNOCCHI è una giornalista, scrittrice e documentarista italiana specializzata di migrazioni e conflitti. Ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Yemen, Afghanistan, Ucraina, Somalia, Chad, Kenya, Sud Sudan, Bangladesh, Palestina e Israele. Dal 2022 segue l’invasione russa in Ucraina e ha realizzato, prodotto da Fandango, il documentario ‘Lirica Ucraina’ con cui ha vinto nel 2025 il David di Donatello per il miglior Documentario.

RODRIGO D'ERASMO è un violinista, polistrumentista, compositore, arrangiatore e produttore di formazione classica, dal 2001 ad oggi ha registrato decine di album e suonato con numerose band e artisti tra cui Mark Lanegan, Muse, Damon Albarn, Rokia Traoré e molti altri. Dal 2008 è il violinista degli Afterhours, con cui ha vinto tra gli altri il premio della critica al Festival di Sanremo 2009 e il premio Tenco nel 2012.