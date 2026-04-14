“L’alcol ti spegne. Scegli di restare acceso”: parte la campagna contro l’abuso di alcol tra i giovani

BARI - Una candela accesa su una torta di compleanno, un ragazzo seduto davanti a sé stesso e un vuoto che lo circonda. È da questa immagine simbolica che nasce “L’alcol ti spegne. Scegli di restare acceso”, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa dalla Cooperativa Sociale C.A.P.S. nell’ambito del progetto I KNOW, finanziato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto si rivolge ad adolescenti e giovani tra i 12 e i 18 anni e prevede interventi in contesti scolastici e nei luoghi della movida, attraverso un’équipe multidisciplinare composta da psicologi, psicoterapeuti, educatori e operatori sociali. L’obiettivo è ridurre l’uso di sostanze, promuovere consapevolezza e contrastare comportamenti a rischio, anche attraverso attività di peer education e unità mobili sul territorio.

La campagna si concentra sugli effetti progressivi e spesso invisibili dell’abuso di alcol, mettendo in evidenza non solo le conseguenze fisiche ma soprattutto quelle sociali ed emotive: isolamento, perdita di relazioni, distacco affettivo. Il visual principale mostra infatti un compleanno trasformato in un momento di solitudine, con il protagonista sempre più isolato.

Cuore del progetto è anche uno spot video realizzato interamente con intelligenza artificiale dal team di LaboratorioCOM. Il film racconta un anno nella vita del protagonista attraverso due compleanni contrapposti: uno iniziale, pieno di amici e relazioni, e uno finale segnato dalla solitudine. In mezzo, il progressivo deterioramento dei legami e degli ambienti di vita, che si trasformano da caldi e accoglienti a freddi e vuoti.

La diffusione della campagna è prevista a partire dal 14 aprile 2026 sui canali social della cooperativa, tra cui Instagram, Facebook e YouTube. Il messaggio finale è chiaro: “restare accesi” significa proteggere sé stessi, le proprie relazioni e il proprio futuro.