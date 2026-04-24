Alberobello, concorso “Dott. Enrico Errico” – L’arte in cucina

ALBEROBELLO - Sabato 25 aprile, alle ore 18.00, presso Casa Alberobello, sarà presentata la prima edizione del concorso “Dott. Enrico Errico – L’arte in cucina”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione della creatività applicata al mondo gastronomico.Promosso dall’associazione Chianche di Carta, il concorso nasce con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti e di promuovere la cucina come forma espressiva e culturale, riconosciuta sempre più come una vera e propria “nona arte”. Un linguaggio universale capace di raccontare territori, tradizioni e innovazione, attraverso sensibilità artistiche differenti.L’iniziativa si inserisce nel calendario di Criòus – Festival del fumetto e dell’illustrazione, rafforzando il dialogo tra arti visive e cultura gastronomica. I partecipanti saranno chiamati a interpretare la cucina italiana attraverso la propria visione creativa, mettendo in evidenza i valori di inclusività, sostenibilità e identità socio-culturale.Un appuntamento che unisce arte, gusto e narrazione contemporanea, offrendo al pubblico e agli artisti un’occasione di confronto e crescita all’interno di un contesto culturale dinamico e multidisciplinare.