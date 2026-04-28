Alberobello, nasce la società in house “Alberobello Sviluppo S.r.l.”: il Comune gestirà direttamente i parcheggi pubblici

Il Consiglio Comunale di Alberobello ha approvato la costituzione della società in house “Alberobello Sviluppo S.r.l.”, interamente partecipata dall’Ente, che sarà impegnata inizialmente nella gestione dei parcheggi pubblici comunali. La decisione è stata adottata nella seduta straordinaria del 7 aprile 2026 con 10 voti favorevoli e 7 contrari.

La nuova società rappresenta un modello di gestione diretta dei servizi pubblici locali, con il Comune che manterrà il controllo totale delle attività strategiche e operative. La presidenza della seduta è stata affidata a Carmine Tinelli, con la partecipazione di tutti i 17 consiglieri assegnati.

Secondo l’Amministrazione, la costituzione della società punta a migliorare efficienza e qualità dei servizi, oltre a ottimizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche. Il Sindaco ha sottolineato come il progetto si inserisca in una visione di lungo periodo, orientata al reinvestimento delle risorse sul territorio e a una maggiore trasparenza nella gestione.

Anche il Vicesindaco e Assessore Saverio Sgobba ha evidenziato i vantaggi del nuovo modello gestionale, tra cui il contenimento dei costi, il risparmio fiscale e la possibilità di destinare le risorse generate a nuovi servizi per la cittadinanza, come il trasporto pubblico locale gratuito per i residenti.

La società in house consentirà inoltre al Comune di trattenere gli eventuali utili all’interno del bilancio comunale, garantendo un controllo diretto da parte dell’Amministrazione e un rapporto più immediato con cittadini e visitatori.

Nel corso del tempo, lo statuto prevede anche la possibilità di ampliare le attività della società ad altri servizi pubblici, come la gestione del verde, i servizi cimiteriali, la riscossione dei tributi minori e il trasporto pubblico locale, previa verifica di fattibilità e nel rispetto della normativa vigente.

Il percorso di costituzione è stato supportato da studi tecnici e consulenze specialistiche. L’atto sarà ora trasmesso agli organi competenti per le verifiche previste dalla legge, prima della formalizzazione definitiva.

Con “Alberobello Sviluppo S.r.l.”, il Comune avvia un nuovo modello di gestione pubblica dei servizi, con l’obiettivo dichiarato di renderli più efficienti, trasparenti e sostenibili nel tempo.