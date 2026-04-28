Bari, scoperta festa abusiva in una villa a Santo Spirito: oltre 100 persone e ingresso a pagamento

BARI - Una villa privata trasformata in sala da ballo abusiva è stata scoperta dalla Polizia Locale di Bari nel quartiere Santo Spirito. L’intervento è scattato nel corso di un controllo che ha portato alla luce una festa con oltre 100 persone presenti.

Secondo quanto accertato dagli agenti, per accedere all’evento era previsto il pagamento di un ticket che includeva anche una consumazione. All’interno dell’immobile gli agenti hanno trovato numerosi partecipanti intenti a ballare, oltre alle figure organizzative dell’evento: l’organizzatore, il dj, il barman e alcuni avventori paganti sono stati identificati.

L’organizzatore, in concorso con il proprietario della villa, dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. A loro carico anche diverse violazioni amministrative, tra cui l’organizzazione di una serata danzante senza autorizzazioni, la diffusione musicale senza valutazione di impatto acustico e la somministrazione di alimenti e bevande in assenza dei necessari permessi.

Sono in corso ulteriori accertamenti per definire le responsabilità e completare il quadro sanzionatorio dell’attività scoperta.