Altamura–Ruvo, auto fuori strada: muore un uomo di circa 60 anni

Altamura

Ruvo di Puglia

ALTAMURA - Tragedia nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale che collega, dove un uomo di circa 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava avrebbe improvvisamente sbandato, uscendo di carreggiata. Il veicolo ha abbattuto un albero prima di ribaltarsi violentemente: un impatto che non ha lasciato scampo al conducente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo ormai privo di vita dalle lamiere. Presenti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Accertamenti in corso per stabilire le cause dell’uscita di strada.