Mottola, al via il concorso 'Canti alla luna - Nuove proposte'



Iscrizioni aperte fino al 30 giugno 2026





MOTTOLA (TA) – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al concorso "Canti alla Luna - Nuove Proposte", contest dedicato ai protagonisti della nuova canzone d’autore italiana: le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 giugno 2026.





Il progetto, organizzato dall’associazione culturale Canti alla Luna di Mottola, si rivolge a cantautori e gruppi musicali emergenti con l’obiettivo di individuare e valorizzare nuove canzoni della scena musicale italiana, supportando e promuovendo talenti di ogni genere mettendo in risalto unicità, autenticità e creatività degli artisti, offrendo loro un reale trampolino di lancio.





La serata finale si terrà a Mottola il 21 luglio e il vincitore si esibirà il giorno successivo durante la terza edizione del Premio Canti alla Luna, insieme ai big della musica italiana in diretta radio e televisione; la partecipazione è aperta a tutti i generi musicali e non prevede limiti di età.





Il percorso si sviluppa in più fasi fino alla proclamazione dei vincitori, premiando gli artisti che saranno capaci di distinguersi maggiormente per le qualità artistiche e musicali.





Tra i protagonisti del progetto figurano artisti e professionisti affermati del panorama nazionale, coinvolti sia nelle attività artistiche sia nella supervisione del contest attraverso il Comitato Artistico di Garanzia: ne fanno attualmente parte Francesco Tricarico (cantautore), il maestro Gabriele Semeraro (autore e compositore per Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Elisa e Raphael Gualazzi, direttore musicale del Premio Canti alla Luna), Pierdavide Carone (cantautore), Emilio Gallo (cantautore, autore e discografico per Sangita Records), Giuseppe De Santo (autore e componente dei Terraross), il maestro Michele Fazio (autore e compositore per Gianluca Grignani, Sergio Rubini, Roberto Vecchioni e Patty Pravo), Matteo Schinaia (giornalista, critico musicale e direttore di Ki.Fra TV), Marcello Biscosi (conduttore ed autore radiofonico, responsabile delle relazioni con le case discografiche), Aldo Losito (cantautore, autore e direttore artistico del Concorso Canti alla Luna), Francesco Lisi (autore, compositore e produttore esecutivo del Concorso Canti alla Luna).



