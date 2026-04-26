Amministrative, Fratelli d’Italia guida il centrodestra nei principali Comuni della provincia di Bari

BARI – Fratelli d’Italia si presenta alle prossime elezioni amministrative nella provincia di Bari confermandosi forza trainante del centrodestra sul territorio.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti – Molfetta, Palo del Colle e Corato – i candidati sindaci risultano espressione diretta o indiretta di Fratelli d’Italia, elemento che secondo il partito evidenzia il ruolo centrale assunto nella costruzione delle coalizioni e nella definizione delle proposte amministrative.

“Fratelli d’Italia è una forza strutturata, con candidati all’altezza delle sfide amministrative”, ha dichiarato Michele Picaro, presidente provinciale del partito a Bari. “Nei centri principali esprimiamo direttamente o indirettamente i candidati sindaci, mentre negli altri siamo protagonisti di coalizioni solide e competitive. Il nostro obiettivo è amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai territori”.

Picaro ha inoltre sottolineato la linea politica del partito in chiave elettorale: “Fratelli d’Italia punta a un completo rinnovamento, valorizzando le competenze e sostenendo chi è in grado di interpretare i bisogni delle comunità e intercettare consenso”.

Un messaggio di sostegno è stato infine rivolto ai candidati sindaco: Pietro Zona (Corato), Adamo Logrieco (Molfetta) e Vito D’Agostino (Palo del Colle), oltre ai candidati delle liste civiche nei Comuni sotto i 15 mila abitanti e a tutti i candidati al consiglio comunale.