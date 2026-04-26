Taranto, webinar “Il disagio giovanile come leva alla partecipazione”

TARANTO - I Centri di Servizio al Volontariato di Puglia e Basilicata promuovono il seminario gratuito “Il disagio giovanile come leva alla partecipazione”, primo appuntamento di un ciclo di tre incontri dedicati all’approfondimento delle dinamiche del disagio giovanile e del suo rapporto con la cittadinanza attiva.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare le strategie di accoglienza e coinvolgimento delle nuove generazioni nei percorsi di promozione del volontariato, attraverso un confronto diretto sulle trasformazioni che attraversano il mondo giovanile.

Il seminario intende approfondire il punto di vista di adolescenti e giovani adulti: cosa pensano della società contemporanea, quali fattori determinano disillusione e distacco, perché molti abbandonano la scuola o non riconoscono nel lavoro un elemento centrale della propria identità.

Relatore dell’incontro sarà Stefano Laffi, sociologo, ricercatore e scrittore, nonché fondatore della cooperativa “Codici”, da anni impegnata in progetti di partecipazione e protagonismo giovanile.

Il webinar si svolgerà lunedì 4 maggio, dalle ore 18.00 alle 20.00, in modalità online tramite piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione attraverso il form disponibile sul sito www.csvtaranto.it entro il 3 maggio. Il link per accedere all’incontro sarà inviato all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.

L’iniziativa è rivolta principalmente a volontari e volontarie degli Enti del Terzo Settore di Puglia e Basilicata, ma è aperta anche a educatori e docenti interessati ai temi trattati.

Per ulteriori informazioni e supporto alle iscrizioni è possibile contattare il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto – ETS al numero 099.9943270 o via e-mail all’indirizzo info@csvtaranto.it, oppure rivolgersi ai CSV territoriali coinvolti: CSV Foggia – ODV, CSV San Nicola – ETS, CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento ETS e CSV Basilicata ETS.