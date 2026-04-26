Lecce invasa dai turisti nel weekend del 25 aprile: il borgo antico parla molte lingue

LECCE - Lecce si conferma una delle mete più attrattive del Sud Italia durante il weekend del 25 aprile, con un forte afflusso di turisti stranieri e visitatori provenienti da altre regioni.

Nel centro storico, tra le caratteristiche stradine del borgo antico, si è registrato un continuo via vai di gruppi organizzati e viaggiatori indipendenti, tra zaini, cappellini e macchine fotografiche. L’atmosfera è stata quella di una città cosmopolita, dove si sono potute ascoltare lingue diverse – dal francese all’inglese, fino al portoghese del Brasile – a testimonianza della crescente attrattività internazionale del capoluogo barocco.

Molti visitatori hanno scelto Lecce anche per una gita di un solo giorno, approfittando del ponte festivo per scoprire il patrimonio architettonico e artistico della città.

Particolarmente affollati i bar e i locali del centro, dove i tavolini risultavano quasi tutti occupati. Grande interesse anche per i prodotti tipici dell’enogastronomia salentina, che si confermano una tappa obbligata negli itinerari turistici.

Il risultato è quello di una città viva e piena di energia, in cui turismo culturale e gastronomico continuano a rappresentare un motore fondamentale per l’economia locale.