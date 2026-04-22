Aree naturali protette, l’assessore Ciliento incontra gli enti gestori dei parchi e annuncia nuovi finanziamenti

BARI - “Come dice Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, la Terra è la nostra casa comune, dobbiamo amarla, rispettarla e tutelarla come si fa con una madre, una sorella e una figlia. Dobbiamo perciò porre dei limiti al consumo delle risorse e dei beni che essa ci mette a disposizione, ricordando che non siamo i suoi padroni e ma i suoi difensori, perché difendendo il Creato tuteliamo la vita dell’uomo.” Questo il messaggio dell’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, in occasione della celebrazione della 56° Giornata Mondiale della Terra.Proprio la difesa della biodiversità, degli habitat, delle specie e la valorizzazione delle aree naturali protette pugliesi sono state al centro dell’attività amministrativa dell’Assessorato all’Ambiente e al Clima in questi ultimi giorni.Oggi l’assessore Ciliento ha incontrato presso la sede della Regione Puglia i rappresentanti degli enti gestori dei parchi regionali per un primo confronto da cui è emersa in particolare la necessità di rivedere procedure e normative regionali, al fine di una gestione sempre più efficiente di quell’ampia parte di territorio pugliese sottoposto a tutela.“Il lavoro che gli enti gestori dei parchi fanno quotidianamente per la tutela dell’ambiente e per la promozione del territorio è fondamentale – ha detto l’assessore Ciliento -. L’obiettivo ora deve essere applicare un metodo di lavoro partecipato che affronti le diverse tematiche emerse, con il supporto degli uffici regionali e della politica. La Puglia ha un patrimonio naturale unico di terra e di mare, che va protetto, conservato e valorizzato e dobbiamo farlo insieme, con procedure e fonti di finanziamento certe che permettano a tutti di svolgere con efficienza ed efficacia il proprio ruolo.”Inoltre nell’ultima seduta di Giunta sono stati approvati stanziamenti per due avvisi pubblici relativi a interventi per il ripristino e la difesa degli ecosistemi terrestri e marini, a valere sul PR Puglia FESR-FSE+2021-2027, rivolti agli Enti pubblici territoriali, quali Comuni, Province, Città metropolitana, e agli Enti gestori delle Aree naturali protette e dei Siti Rete Natura 2000. Con € 11.000.000,00 verrà finanziato un Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al mantenimento e al ripristino di specie e habitat localizzate nelle aree appartenenti ai siti a terra della Rete Natura 2000. E’ di € 6.000.000,00 lo stanziamento a disposizione dell’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino con particolare attenzione agli habitat di fondo e a limitare l’impatto dell’ancoraggio nelle aree sensibili, confinando e tutelando gli habitat mediante l’installazione di campi boe e sistemi di ormeggio. Per la selezione degli interventi verranno attivate procedure valutative comparative a graduatoria, in attuazione delle finalità perseguite dal “Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia”, a valere sull’Azione 2.11 “Interventi per la tutela e il ripristino della biodiversità” del PR Puglia 2021-2027.