“Il Colore delle Emozioni”: a Bari formazione innovativa sulla gestione emotiva delle emergenze e la sicurezza sul lavoro”

BARI - Si è svolto questa mattina, presso la sala convegni del Formedil-Bari, l’evento “Il Colore delle Emozioni – la gestione emotiva delle emergenze”, iniziativa promossa in occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, in programma il prossimo 28 aprile.

L’incontro ha visto un’ampia partecipazione di lavoratori, tecnici, rappresentanti delle imprese e istituzioni, insieme a numerosi studenti provenienti dagli istituti Panetti Pitagora di Bari, Vittorio Emanuele III di Lucera e De Nittis Pascali di Bari. Proprio il coinvolgimento degli studenti ha rappresentato uno degli elementi centrali dell’iniziativa, grazie a un format formativo innovativo basato su simulazioni immersive di scenari di emergenza, arricchite da effetti audio-video e momenti interattivi.

Attraverso queste simulazioni, i partecipanti si sono confrontati con situazioni realistiche in cui emergono reazioni emotive tipiche delle emergenze, come paura, confusione e perdita di concentrazione. L’obiettivo è stato trasformare tali reazioni in strumenti di consapevolezza e gestione efficace del rischio.

Ad aprire i lavori è stato Salvatore Matarrese, presidente di Formedil-Bari, seguito dagli interventi di Giorgio Di Leone (direttore SPESAL Area Nord), Silvano Penna (direttore Formedil-Bari), Giuseppe Bisceglie (consigliere CPT Puglia Centrale) e Saverio Loiudice (vicepresidente Formedil-Bari).

Nel corso della mattinata è intervenuta anche la consigliera comunale e metropolitana Angela Perna, delegata alla transizione digitale e alle politiche attive del lavoro, che ha sottolineato il ruolo strategico della formazione e la necessità di rafforzare il coinvolgimento dei giovani per promuovere occupazione di qualità e maggiore tutela nei luoghi di lavoro.

Le attività pratiche sono state alternate a momenti di approfondimento teorico, dedicati alle fasi dell’emergenza (avvertimento, pericolo, impatto e riconoscimento), alle principali reazioni cognitive ed emotive in condizioni critiche e alle strategie per mantenere lucidità decisionale. Particolare attenzione è stata riservata anche a modelli innovativi di analisi e problem solving, come la teoria dei “sei cappelli”.

Un ulteriore momento significativo è stato dedicato alla presentazione del protocollo d’intesa tra ASL Bari e Formedil-Bari, finalizzato allo sviluppo di iniziative congiunte di formazione, orientamento e sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con il supporto dei tecnici dello SPESAL.

L’evento ha inoltre previsto il riconoscimento di crediti formativi per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro RSPP, confermando la natura altamente professionalizzante dell’iniziativa.

Le conclusioni sono state affidate al direttore di Formedil Italia, Stefano Macale, che ha ribadito l’importanza di un approccio integrato alla sicurezza, in cui la formazione tecnica si affianca alla gestione consapevole delle emozioni.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso del Formedil-Bari volto alla promozione di una cultura della sicurezza centrata sulla persona, sulle competenze e sulla capacità di affrontare le emergenze in modo consapevole ed efficace, trasformando la prevenzione in un processo di crescita professionale e personale.