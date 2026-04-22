Sciopero Natuzzi, ha aderito il 100% dei lavoratori. Luigi Sideri (Filca-Cisl Bari): “Segnale forte al territorio e alle istituzioni, avanti anche domani con le mobilitazioni”
BARI – Straordinaria partecipazione dei lavoratori alla giornata di sciopero negli stabilimenti Natuzzi dell’area murgiana: l’adesione ha raggiunto il 100%, a conferma della forte preoccupazione e della determinazione dei dipendenti rispetto alle prospettive industriali e occupazionali del Gruppo.
La mobilitazione, promossa da FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil, proseguirà anche domani con una articolazione di un’ora di sciopero per turno, al fine di mantenere alta l’attenzione e garantire una partecipazione diffusa e costante.
“L’adesione totale allo sciopero – dichiara il segretario generale della Filca-Cisl Bari, Luigi Sideri – rappresenta un segnale inequivocabile: i lavoratori hanno scelto di essere protagonisti e di difendere con forza il proprio futuro e quello di un intero territorio. Non siamo di fronte a una semplice vertenza aziendale, ma a una questione che riguarda l’equilibrio economico e sociale del distretto del mobile imbottito tra Puglia e Basilicata”.
“Apprezziamo – prosegue Sideri – l’attenzione dimostrata dal sindaco di Santeramo in Colle, che ha raccolto le preoccupazioni dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. È un segnale importante di vicinanza istituzionale in un momento così delicato”.
Un passaggio fondamentale sarà rappresentato dal Consiglio comunale monotematico congiunto tra i Comuni di Santeramo in Colle e Altamura, convocato per il prossimo 30 aprile, che vedrà al centro proprio la vertenza Natuzzi e le prospettive del distretto.
“Ci aspettiamo – conclude Sideri – che da quel momento istituzionale emerga una posizione chiara e condivisa a sostegno del lavoro e della continuità produttiva. Serve uno scatto di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, azienda e parti sociali. La mobilitazione continuerà finché non arriveranno risposte concrete”.
La Filca-Cisl Bari ribadisce il proprio impegno al fianco dei lavoratori e continuerà a sostenere ogni iniziativa utile alla salvaguardia dell’occupazione e del tessuto produttivo del territorio.