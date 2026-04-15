Atletica in Puglia: Under 14 protagonisti a Molfetta e nuovi titoli regionali tra pista e strada

Un fine settimana all’insegna dell’atletica leggera giovanile e assoluta ha animato la Puglia, con Molfetta al centro della scena grazie alla finale dell’, che ha coinvolto 16 società maschili e altrettante femminili in un evento dedicato a sport, crescita e partecipazione.

Under 14 in festa a Molfetta

La manifestazione conclusiva si è svolta allo stadio “Cozzoli”, confermando lo spirito del progetto: unire competizione e divertimento per i più giovani. A imporsi sono state Allenamenti Molfetta tra i maschi e Atletica Mediterranea Bari tra le femmine, davanti rispettivamente a Olimpia Club Molfetta e Atletica Lecce Pino Felice, e a Cus Bari e Asd Io Corro Bisceglie.

La giornata si è aperta con una sfilata di tutti i partecipanti, sottolineando il carattere inclusivo dell’iniziativa. Il presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, ha evidenziato come il progetto sia stato pensato per valorizzare il senso di squadra e l’esperienza emotiva dei giovani atleti, ringraziando società, tecnici, famiglie e volontari per il contributo organizzativo.

Successi internazionali e titoli regionali

Il weekend pugliese è stato arricchito anche da risultati di rilievo internazionale. In evidenza il successo di Francesco Fortunato, vincitore della mezza maratona ai Mondiali a squadre di marcia di Brasilia con il tempo di 1:27’25”, mentre Giuseppe Disabato ha chiuso al 38° posto.

Sul piano regionale, allo stadio “Giammaria” di Acquaviva delle Fonti sono stati assegnati i titoli delle staffette lunghe e delle prove individuali. Tra i risultati principali spiccano le vittorie di Giovanni Susca nei 10.000 metri maschili e Asia Ferrulli in quelli femminili. Nelle categorie giovanili successi per Brio Ambra New Age Capurso, Atletica Giovanile Acquaviva e Polisportiva Paolo Sasso nelle staffette.

Atletica su strada: gare in tutta la regione

La corsa su strada ha interessato diverse località pugliesi, con prove a Taranto, Minervino Murge, Cagnano Varano e Calimera, nell’ambito del circuito Corripuglia e di altre competizioni locali.

Tra i risultati più significativi:

vittoria di Daniel David e Mariangela Ceglia alla “Due Mari Run” di Taranto;

successi di Antonio Angelillo e Teresa Lelario a Minervino Murge;

affermazioni di Matteo Manuppelli e Francesca Libera Caputo a Cagnano Varano;

primato regionale sui 10 km per Viviana Marinelli, protagonista a Calimera con il tempo di 35’03”.

Un movimento in crescita

Il fine settimana conferma la vitalità dell’atletica pugliese, capace di coniugare attività giovanile, competizioni regionali e risultati di rilievo internazionale, rafforzando il ruolo del territorio nel panorama nazionale della disciplina.