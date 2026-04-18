Atletica pugliese: weekend di gare tra titoli provinciali, marcia giovanile ed ecotrail in tutta la regione

BARI - Il fine settimana dell’atletica leggera pugliese si presenta ricco di appuntamenti tra gare giovanili, competizioni provinciali ed eventi di livello nazionale, con attività distribuite su più province e discipline.

A fare da apertura è stata la marcia giovanile ad Acquaviva delle Fonti, dove si è svolta la seconda prova del gruppo sud del Trofeo nazionale riservato alla categoria Cadetti. Sulla pista dello stadio “Giammaria” si sono imposti, rispettivamente sui 5000 metri maschili e sui 3000 metri femminili, Mauro Pacella Coluccia (Aps Due Mondi) e Gaia Cavallo (Atletica Grottaglie), confermando l’interesse crescente per la specialità tra le nuove generazioni.

Spazio anche all’attività su pista con l’assegnazione dei titoli provinciali delle categorie Ragazzi e Cadetti. Le gare si sono svolte su due sedi distinte: allo stadio “Cozzoli” di Molfetta per le province di Foggia, Bari e Bat, con la partecipazione di 39 società, e al campo scuola “Montefusco” di Lecce per le province di Brindisi e Taranto, dove hanno preso parte 28 club. In palio i titoli nelle diverse specialità, ad eccezione della marcia e, nel programma leccese, anche di siepi e salto con l’asta.

Il weekend propone inoltre diversi appuntamenti legati alla corsa su strada e al trail. Tra i più attesi figura l’11ª edizione dell’Ecotrail “Castel del Monte”, con un percorso di circa 16,5 chilometri all’interno del Parco dell’Alta Murgia, tra asfalto, sterrato e sentieri naturali. In Salento si disputa invece la settima edizione dell’Ecotrail delle Serre salentine a Ruffano, su un tracciato di 19 chilometri prevalentemente extraurbano.

Non mancano le gare podistiche su strada. A Massafra si corre la 7ª “Dreher Run – Corri nel birrificio”, valida anche come campionato regionale Master sui 5 chilometri. A Turi è in programma la 24ª edizione di “Quattro passi nella Storia”, gara di 10 chilometri organizzata dall’Amatori Turi, mentre a Manfredonia si disputa il 3° Trofeo “San Salvatore”, valido come campionato provinciale Master di corsa in montagna.

Un calendario fitto che conferma la vitalità del movimento podistico e dell’atletica pugliese, capace di coinvolgere atleti di tutte le età tra pista, strada e percorsi naturalistici.