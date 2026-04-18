Bari travolto dal Venezia: al “San Nicola” finisce 0-3 nella 35ª giornata di Serie B

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari crolla al “San Nicola” e perde 0-3 contro il Venezia nella trentacinquesima giornata di Serie B, al termine di una gara in cui gli ospiti si sono mostrati più concreti sotto porta.Nel primo tempo il match si apre subito su ritmi vivaci. Al 4’ Yeboah prova il destro ma non centra lo specchio. Il Bari risponde all’8’ con Rao su punizione, vicino al gol. All’11’ Svoboda di testa non riesce a indirizzare verso la porta. Al 19’ il Venezia passa in vantaggio: Haps conclude al volo di destro su un cross preciso di Yeboah. Due minuti dopo Moncini sfiora il pari per i padroni di casa. Al 27’ Kike Pérez colpisce la traversa con un sinistro potente, mentre al 36’ Braunoder va a un passo dal gol. Nel finale di frazione, però, arriva il raddoppio ospite: al 45’ Haps firma la doppietta con un rasoterra di destro che batte la difesa biancorossa.Nella ripresa il Venezia chiude subito i conti: al 7’ Adorante segna il terzo gol con una girata di sinistro su assist di Heinaut. Il Bari prova a reagire al 25’ con Gytkjær, che però non concretizza una buona occasione. Al 28’ Sverko spreca da posizione favorevole, mentre al 37’ Cuni sfiora il gol della bandiera per i biancorossi.Una sconfitta pesante per il Bari, che non riesce a capitalizzare le occasioni create e viene punito dalla maggiore lucidità del Venezia.Nel prossimo turno, valido per la trentaseiesima giornata di Serie B, il Bari sarà impegnato venerdì 24 aprile alle 21 contro l’Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi”.