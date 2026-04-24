Atletica, weekend ricco in Puglia: prove multiple a Molfetta e gare in tutta la regione

Un fine settimana intenso attende il movimento dell’atletica leggera pugliese, con appuntamenti distribuiti su tutto il territorio regionale tra pista, strada e trail.

Sabato e domenica lo stadio “Cozzoli” di Molfetta ospiterà i Campionati regionali individuali di prove multiple, con eptathlon femminile e decathlon maschile per le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Senior. In palio anche i titoli di società per Allievi e Allieve, oltre a numerose gare di contorno nel programma organizzato da FIDAL Puglia.

Grande presenza pugliese anche alla Festa dei 10.000 metri su pista di Sulmona, in Abruzzo, dove atleti di dieci società regionali si confronteranno per i titoli italiani Assoluti, Promesse e Master. Attesa per il mezzofondista andriese Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), tra i protagonisti più attesi, e per Giulia Parisi (U.S. Foggia Atletica), in corsa per un piazzamento di prestigio.

Spazio anche ai più giovani con i Campionati provinciali di società Esordienti che si svolgeranno ad Acquaviva delle Fonti per il settore barese, a Taranto allo stadio “Giuseppe Valente” e a Lecce al campo scuola “Montefusco”, coinvolgendo bambini e bambine delle categorie giovanili.

Numerosi anche gli eventi podistici e di trail. A Otranto è in programma la prima edizione della “Giornata della costa”, corsa di 7 chilometri sul lungomare. A Conversano si disputa la “Castiglione Ecorun”, tappa del circuito Puglia Trail su 12,5 chilometri. Ad Andrano va in scena la mezza maratona nazionale “Terre a Levante”, mentre a Gioia del Colle si corre la “Corri con Gioia”, inserita nel circuito Corripuglia. A San Nicandro Garganico è invece in programma la gara podistica “Corri la San Giuseppe” sulla distanza di 11,4 chilometri.

Un programma fitto che conferma la diffusione capillare dell’atletica in Puglia, coinvolgendo atleti di ogni età e livello competitivo.