Serie B, il Bari cade ad Avellino: al Partenio-Lombardi finisce 2-0
FRANCESCO LOIACONO - Brutta battuta d’arresto per il Bari, sconfitto 2-0 dall’Avellino allo stadio Partenio-Lombardi nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. I biancorossi resistono per oltre un’ora, ma nella ripresa cedono ai padroni di casa, che colpiscono con Besaggio e Palumbo.
L’avvio di gara è vivace. Dopo appena 2 minuti Fontanarosa prova la conclusione di destro per l’Avellino senza trovare lo specchio della porta. Il Bari risponde al 5’ con Mantovani, che di testa non riesce a indirizzare con forza verso la rete. Al 25’ occasione importante per i pugliesi con Braunoder, vicino al vantaggio. Nel finale di primo tempo, al 32’, è Palumbo a sfiorare il gol per i campani.
Nella ripresa il Bari parte con buon piglio e al 4’ Rao spreca una buona opportunità. Al 17’, però, arriva il vantaggio dell’Avellino: cross di Sounas e tocco vincente di destro di Besaggio per l’1-0.
Il Bari prova a reagire ma fatica a rendersi pericoloso con continuità. Al 34’ i padroni di casa chiudono i conti con Palumbo, che firma il raddoppio con una splendida girata al volo di sinistro su assist di Russo.
Nel finale Dorval, al 42’, va vicino al gol che avrebbe potuto riaprire la gara, ma il risultato non cambia.
Con questa sconfitta il Bari rallenta la propria corsa in classifica e dovrà subito rialzarsi nel prossimo turno. Nella trentasettesima giornata i biancorossi torneranno in campo venerdì 1 maggio alle ore 15, quando al San Nicola arriverà l’Entella.