ATP Monaco, Cobolli vola ai quarti: fuori Darderi. Avanti Shelton e Marozsan

- Proseguono gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, con risultati importanti nel tabellone di singolare e doppio.

Ottima prova per Flavio Cobolli, che supera con autorità il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-2 6-3, conquistando l’accesso ai quarti di finale.

Si ferma invece il cammino di Luciano Darderi, sconfitto in rimonta dal ceco Vít Kopřiva con il punteggio di 2-6 6-4 6-1.

Negli altri incontri, il brasiliano João Fonseca ha battuto il francese Arthur Rinderknech per 6-3 6-2, mentre l’ungherese Fábián Marozsán ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas al termine di una sfida combattuta chiusa 3-6 7-6 6-4.

Avanza anche l’americano Ben Shelton, che ha superato il belga Alexander Blockx con il punteggio di 6-4 7-6.

Doppio: avanti le coppie europee e internazionali

Nel torneo di doppio, i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner hanno avuto la meglio sugli olandesi Sander Arends e David Pel con il punteggio di 7-5 3-6 10-6, qualificandosi per i quarti.

Successo anche per il britannico Luke Johnson e il polacco Jan Zieliński, che hanno superato gli austriaci Alexander Erler e Lucas Miedler per 6-4 6-7 10-6.

Infine, vittoria per l’indiano Yuki Bhambri e il neozelandese Michael Venus, che si sono imposti 7-5 7-6 sui tedeschi Kevin Krawietz e Tim Pütz.

Il torneo entra ora nella fase decisiva con i quarti di finale, dove si delineeranno i protagonisti della corsa al titolo.