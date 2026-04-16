A Bari la conferenza “Health and the Mediterranean Diet”: focus su salute e sovranità alimentare europea

BARI – Si terrà ila Bari, presso Villa Morisco a Santo Spirito, la conferenza internazionale, promossa dain collaborazione con l’eurodeputato

L’iniziativa si propone come un momento di confronto sulle principali sfide che l’Europa è chiamata ad affrontare nel campo della salute e dell’alimentazione, mettendo al centro il ruolo della dieta mediterranea, delle filiere agroalimentari e della sovranità alimentare.

Due giornate di lavori tra istituzioni, ricerca e agricoltura

La conferenza si articolerà in due giornate: venerdì 17 aprile, dalle 16.30 alle 20.00, e sabato 18 aprile, dalle 9.30 alle 13.00. L’evento riunirà rappresentanti delle istituzioni europee, del mondo agricolo, della sanità e della ricerca, con l’obiettivo di costruire un dialogo strutturato tra politiche pubbliche e modelli alimentari sostenibili.

I lavori saranno suddivisi in tre panel tematici dedicati alla sicurezza alimentare europea, al ruolo della dieta mediterranea nella prevenzione sanitaria e alla tutela delle produzioni agroalimentari di qualità.

Picaro: “Difendere la dieta mediterranea significa investire nella salute”

«La dieta mediterranea rappresenta un patrimonio culturale e sanitario che l’Europa deve difendere e valorizzare – ha dichiarato Picaro –. Rafforzare la sovranità alimentare significa sostenere le nostre produzioni, tutelare il lavoro degli agricoltori e investire nella prevenzione e nella salute dei cittadini».

Obiettivo: proposte operative per l’Europa

Ad aprire i lavori, nella giornata inaugurale, saranno Nicola Procaccini, presidente di New Direction e co-presidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, insieme allo stesso Picaro.

La giornata conclusiva sarà invece dedicata all’elaborazione di proposte operative da sottoporre alle istituzioni europee, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra politiche agricole, salute pubblica e competitività economica.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso promosso da New Direction per sostenere politiche europee capaci di coniugare tutela della salute, crescita economica e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari.

Giornalisti e operatori della comunicazione possono accreditarsi per seguire i lavori della conferenza. Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione ai recapiti dedicati.