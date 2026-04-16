Lecce, Gallo verso il rinnovo: lunedì titolare contro la Fiorentina

US Lecce

Antonino Gallo

Ilpunta ancora su. Il difensore giallorosso ha già collezionato 129 presenze in Serie A con i salentini e si prepara a essere uno dei protagonisti anche nel finale di stagione.

Il contratto di Gallo è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma è previsto a breve un incontro con il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino per discutere il rinnovo, che potrebbe essere di uno o due anni.

Cresciuto calcisticamente nel Palermo FC, dove ha militato anche nelle formazioni Under 17 e Under 19, Gallo ha vestito inoltre la maglia della Virtus Francavilla Calcio prima di affermarsi definitivamente a Lecce. In carriera vanta anche una presenza da titolare con l’Italia Under-21.

Intanto, il terzino sarà regolarmente in campo dal primo minuto nella sfida di lunedì 20 aprile alle 20.45 contro la ACF Fiorentina, in programma allo stadio Stadio Via del Mare e valida per la 33ª giornata di Serie A.

Per il Lecce, l’obiettivo resta la salvezza: un traguardo da conquistare anche attraverso l’esperienza e la continuità di giocatori chiave come Gallo.