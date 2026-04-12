Auto del sindaco Lodispoto incendiata: si indaga sulla pista dolosa

MARGHERITA DI SAVOIA - È quasi certamente di origine dolosa l’incendio che ha distrutto l’auto del sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, nonché presidente della Provincia di Barletta–Andria–Trani.

La vettura, un’utilitaria intestata alla moglie, era stata parcheggiata sotto l’abitazione del primo cittadino intorno a mezzogiorno, quando sarebbe stata presa di mira. Secondo una prima ricostruzione, una persona incappucciata avrebbe posizionato sotto l’auto una bottiglia contenente liquido infiammabile, per poi darsi alla fuga dopo aver appiccato le fiamme.

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso il responsabile. Le indagini sono in corso e al momento non viene esclusa alcuna pista, compresa quella legata all’attività amministrativa e politica del sindaco.

L’episodio si verifica in un momento particolarmente delicato: proprio oggi, domenica 12 aprile, si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Un contesto che rende ancora più rilevante il lavoro degli inquirenti per chiarire natura e movente dell’accaduto.