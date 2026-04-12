Incidente mortale sulla statale 379: un’auto prende fuoco, una vittima

TORRE GUACETO - Tragico incidente nella serata lungo la statale 379, all’altezza di Torre Guaceto, dove si è verificato uno scontro tra due auto che ha causato la morte di una persona.

Secondo le prime informazioni, una delle vetture coinvolte nell’impatto ha preso fuoco subito dopo la collisione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A causa del sinistro, il traffico in direzione sud è stato temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso e i necessari accertamenti.