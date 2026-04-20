Bari, al via i cassonetti intelligenti: parte la sperimentazione nei quartieri Madonnella e Umbertino

BARI - È stata presentata a Bari la nuova fase sperimentale del sistema di raccolta dei rifiuti con l’installazione dei primi 51 cassonetti intelligenti, che interesseranno inizialmente i quartieri Madonnella e Umbertino.

Il progetto, promosso da Amiu Puglia insieme al Comune, rientra nel piano di modernizzazione della raccolta urbana e prevede in totale 282 postazioni finanziate in parte con fondi PNRR e Pon Metro, per un investimento complessivo di circa 3,4 milioni di euro.

La campagna di comunicazione “Giusto un gesto” accompagnerà l’avvio del servizio, con l’obiettivo di spiegare ai cittadini il funzionamento dei nuovi dispositivi e favorirne l’utilizzo. Il sistema prevede cassonetti ad accesso controllato, attivabili tramite tessera personale o applicazione digitale, riservati alle utenze domestiche.

Secondo quanto illustrato durante la presentazione, i nuovi contenitori consentiranno una gestione più efficiente della raccolta differenziata e una maggiore misurazione dei conferimenti, con l’obiettivo di avvicinare la città all’obiettivo del 65% di raccolta differenziata previsto dalla normativa.

Il progetto si inserisce in un percorso avviato nel 2017 tra amministrazione comunale e azienda di gestione, che punta a una trasformazione progressiva del sistema di raccolta in tutta la città.

Le prime installazioni partiranno nei prossimi giorni con la posa di cinque postazioni alla volta, fino al completamento delle aree interessate entro circa due settimane. Durante la fase iniziale i cassonetti resteranno aperti per agevolare l’adattamento dei residenti.

Il nuovo sistema sarà accompagnato da attività informative capillari, sia tramite materiale cartaceo nei condomini sia attraverso canali digitali e social, con l’obiettivo di facilitare la transizione verso le nuove modalità di conferimento.

Le istituzioni coinvolte hanno sottolineato il ruolo centrale della collaborazione dei cittadini per il successo dell’iniziativa, considerata un passaggio chiave verso una gestione più moderna e sostenibile dei rifiuti urbani.