Foggia, si chiede un luogo della memoria per il crollo di Via delle Frasche: raccolta firme per le vittime

Foggia

FOGGIA - A distanza di 22 anni dal crollo della palazzina di Via delle Frasche, avvenuto nella notte del 20 novembre 2004 a, torna l’appello per la creazione di un luogo della memoria dedicato alle vittime della tragedia.

L’evento, che segnò profondamente la città e causò la morte di più persone, non risulta oggi commemorato da un segno stabile e strutturato nel sito dell’ex edificio. L’area è stata più volte segnalata da cittadini e familiari per condizioni di degrado e per la mancanza di adeguata valorizzazione.

Tra le testimonianze raccolte figura anche quella di Maria Diurno, sopravvissuta al crollo e che in quell’occasione perse entrambi i genitori. Negli anni, familiari e residenti hanno chiesto interventi più incisivi per preservare la memoria dell’accaduto.

È stata quindi avviata una raccolta firme con tre principali obiettivi: la bonifica e riqualificazione dell’area, l’installazione di una lapide commemorativa con i nomi delle vittime e la trasformazione del sito in un vero luogo della memoria.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Puzzle d’Amore presieduta da Miriam Ventura, punta a coinvolgere istituzioni e cittadini in un percorso condiviso di valorizzazione della memoria storica e civile.

I promotori auspicano che le richieste possano essere prese in carico dalle autorità competenti e tradotte in interventi concreti, possibilmente entro il prossimo anniversario del 20 novembre.