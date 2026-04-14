Bari, allarme truffe SMS sulla TARI: il Comune invita a non cliccare link o fornire dati personali

BARI - Il Comune di Bari avverte la cittadinanza riguardo alla circolazione di SMS fraudolenti che simulano comunicazioni ufficiali relative alla TARI.

Secondo quanto segnalato, diversi cittadini hanno ricevuto messaggi che indicano presunte irregolarità nei pagamenti e invitano a contattare numeri telefonici, cliccare su link o fornire dati personali e bancari per evitare sanzioni. Si tratta di tentativi di truffa.

L’amministrazione comunale precisa che non invia SMS contenenti link o numeri da contattare per il pagamento diretto della TARI e non richiede mai, tramite messaggi o email non certificati, l’inserimento di dati sensibili come credenziali bancarie o codici personali. Le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente attraverso canali istituzionali verificabili.

L’assessore al Bilancio e alla Fiscalità locale Diego De Marzo invita i cittadini a non rispondere ai messaggi, non cliccare sui link, cancellare le comunicazioni, bloccare il mittente e segnalare i tentativi di frode alle autorità competenti. Per chiarimenti sulla propria posizione tributaria è possibile rivolgersi direttamente agli uffici comunali tramite i canali ufficiali.