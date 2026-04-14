A Corato lo spettacolo itinerante dedicato a Dario Fo e Franca Rame

Sabato 18 aprile il Centro e Archivio di Drammaturgia “Tutto il Teatro” dedica un'intera serata alla drammaturgia di due protagonisti assoluti del teatro italiano: Dario Fo e Franca Rame; un appuntamento pensato per approfondire il loro teatro civile, ironico e rivoluzionario, capace di raccontare la società attraverso satira, impegno politico e una straordinaria forza scenica.

A cento anni dalla nascita del Premio Nobel Dario Fo è in programma nella sede storica della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani di Corato (Largo Plebiscito 29) l'evento L’INIZO DEL MONDO (ingresso gratuito con obbligo di prenotazione al 347 439 5204) che prevede un focus dedicato ai due drammaturghi (ore 18:30) con la testimonianza di Antonella Carone e lo spettacolo itinerante (due turni ore 19:00 e 20:30) liberamente ispirato ai testi di Dario Fo e Franca Rame con Antonella Carone, Maria Elena Germinario, Marialuisa Longo, Salvatore Marci, Tony Marzolla e Riccardo Spagnulo, ideatrice e dramaturg Valeria Simone.

Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione scrivendo al 347 439 5204 e specificando a quale turno si desidera partecipare (ore 19:00 o 20:30).

Il progetto del Centro e Archivio di Drammaturgia “Tutto il Teatro” è ideato e realizzato dalla Compagnia Acasă in collaborazione con il Comune di Corato all’interno del progetto Open Library – Community Library finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito del Bando Smart – In Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020, Asse VI – Azione 6.7.