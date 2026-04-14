Caso Chiara Balistreri: l'Appello dell'Ambasciatore Cirillo scuote l'Italia



L'Ambasciatore Cirillo interpella il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella attraverso un intervento immediato in favore di Chiara Balistreri. L'Ambasciatore Cirillo interpella il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella attraverso un intervento immediato in favore di Chiara Balistreri.





Qui sotto il testo dell'appello istituzionale di urgenza:





APPELLO ISTITUZIONALE DI URGENZA

Al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella

Al Ministro dell'Interno e alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Dalla Presidenza dell'Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale.

In qualità di Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, il Cav. Dott. Antonio Cirillo, facendosi interprete del sentimento di profonda angoscia e indignazione della società civile, rivolge questo appello accorato e solenne affinché lo Stato intervenga con ogni mezzo necessario per garantire il diritto fondamentale alla vita di Chiara Balistreri.

La Pace Universale non è solo assenza di conflitti tra nazioni, ma è, prima di tutto, il diritto di ogni individuo di vivere senza il terrore della violenza tra le mura domestiche e nella propria quotidianità. Il caso di Chiara Balistreri non rappresenta solo una vicenda giudiziaria, ma è la prova del fuoco per la tenuta del nostro patto sociale.

L'Ambasciatore Cav. Dott. Antonio Cirillo dichiara:

SULL'IMMINENZA DEL PERICOLO: "È inammissibile che una giovane donna, dopo aver denunciato e aver subito il trauma della fuga del proprio carnefice già nel 2024, venga informata del suo imminente rilascio senza che vi siano garanzie assolute di incolumità. La giustizia non può trasformarsi in una condanna a morte per chi ha avuto il coraggio di parlare".

SULL'INTERVENTO STATALE: "Chiedo formalmente al Presidente Sergio Mattarella, garante della Costituzione e della dignità umana, di farsi custode della vita di Chiara. Non possiamo permettere che la burocrazia o i cavilli procedurali aprano la strada all'ennesimo, annunciato femminicidio".

SULLA RESPONSABILITÀ MORALE: "L'appello di Chiara sui social è un grido che deve scuotere le coscienze delle istituzioni. Se lo Stato non protegge chi denuncia, lo Stato fallisce nella sua missione primaria. La cultura della vita deve prevalere sulla barbarie della violenza".

​Questo appello non è solo una richiesta di protezione per una singola cittadina, ma un'esortazione a un cambiamento radicale: le leggi esistenti devono essere applicate con la massima severità e tempestività. Il rilascio di Gabriel Constantin rappresenta una minaccia concreta e imminente che richiede un presidio costante e una restrizione totale di ogni possibilità di contatto o avvicinamento.

Il Cav. Dott. Antonio Cirillo resta in attesa di un segnale concreto dalle istituzioni, affinché il grido di Chiara non resti inascoltato.





​In fede,

Cav. Dott. Antonio Cirillo

Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale.