Bari, arriva il “Ci Sta Tour” di Sanbittèr: aperitivi e creatività sul lungomare e in centro

BARI - A Bari prende il via il “Ci Sta Tour” di Sanbittèr, iniziativa itinerante che dal 7 all’11 maggio trasformerà alcuni luoghi simbolo della città in spazi dedicati all’incontro, alla convivialità e alla condivisione di momenti di leggerezza.

Il truck farà tappa dal 7 al 9 maggio sul Lungomare A.D. Crollanza e Molo San Nicola, mentre il 10 e 11 maggio si sposterà in Piazza Umberto, all’angolo con via Sparano. Ogni giorno, dalle 17.30 alle 20.30, cittadini e visitatori potranno partecipare a un’esperienza di aperitivo aperto, accompagnata da degustazioni e momenti di intrattenimento.

Il concept dell’iniziativa è dare spazio a ciò che “ci sta” nella vita quotidiana: pensieri positivi, brevi racconti personali e riflessioni condivise che diventano parte di un racconto collettivo.

Uno dei momenti centrali è previsto per giovedì 7 maggio, quando l’artista John Blond interverrà per personalizzare dal vivo t-shirt, trasformando le frasi dei partecipanti in messaggi grafici unici da indossare.

L’obiettivo del tour è creare uno spazio informale di socialità urbana, valorizzando il dialogo spontaneo e il senso di comunità attraverso un format che unisce esperienza, creatività e intrattenimento.