Fasano celebra i più piccoli: al via la 10ª edizione di 'O-maggio all’infanzia'
FASANO (BR) - L’Amministrazione Comunale di Fasano è lieta di presentare il cartellone ufficiale della decima edizione di “O-maggio all’infanzia”. Un traguardo importante per una rassegna che, per tutto il mese di maggio 2026, trasformerà la città e le sue frazioni in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla crescita, al gioco e alla solidarietà.
Sotto l’egida dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Culturali, il programma di quest'anno offre una proposta multidisciplinare che coinvolge cinema, letteratura, sport e inclusione sociale.
«Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo della decima edizione di "O-maggio all'infanzia" – spiega il sindaco Francesco Zaccaria -, una rassegna che è diventata un pilastro delle nostre politiche sociali e culturali. Questo mese di eventi gratuiti non è solo un regalo ai nostri bambini, ma un investimento profondo sul futuro della nostra comunità. Creare spazi di gioco, riflessione e inclusione significa mettere al centro la famiglia e, soprattutto, fornire ai più piccoli gli strumenti per crescere in un ambiente stimolante e accogliente. Attraverso il cinema, la lettura e lo sport, lavoriamo insieme per costruire i cittadini di domani: persone consapevoli, aperte all'altro e legate alle radici del nostro meraviglioso territorio. Invito tutte le famiglie a partecipare e a riscoprire Fasano attraverso la purezza dello sguardo dei nostri figli».
«Si conferma a Fasano la rassegna "O-maggio all'infanzia": un intero mese di eventi totalmente gratuiti dedicati ai bambini e alle famiglie, che coinvolgeranno diversi luoghi del nostro territorio – dice l’assessora alle Politiche Sociali e Culturali Cinzia Caroli –. Il progetto è nato sotto l'Amministrazione Zaccaria, nel tempo, si è consolidato e perfezionato sempre di più. Il mio augurio è che questa bellissima iniziativa possa proseguire stabilmente negli anni, continuando a porre l'accento sull'attenzione verso il mondo dell'infanzia e sull'inclusione. Al contempo, il progetto rappresenta una preziosa occasione di valorizzazione del nostro meraviglioso territorio, riscoperto e ammirato attraverso lo sguardo puro di un bambino».
Il Cinema Kennedy si conferma punto di riferimento con l'iniziativa "Un cinema per amico" a ingresso libero. Tre gli appuntamenti in programma alle ore 17:00:
• 3 maggio: Proiezione di Zootropolis.
• 10 maggio: Proiezione di Jumpers.
• 17 maggio: Proiezione di Arco.
La Biblioteca di Comunità sarà il cuore pulsante delle attività didattiche. Tra i numerosi appuntamenti:
• Il ciclo “C’era una volta un pezzo di legno” a cura di Pro Selva (5, 7 e 14 maggio).
• L’incontro d'eccezione il 22 maggio con lo scrittore Bruno Tognolini.
• Laboratori sui silent book (28 maggio) e letture creative con l'autrice Chiara Spinelli (29 maggio).
Grande attenzione è rivolta alle frazioni e agli spazi aperti:
• Montalbano: Presso la ludoteca “State Buoni se potete”, si terranno percorsi motori suddivisi per fasce d’età (4, 5 e 6 maggio) e la grande Festa del Gelato il 30 maggio.
• Sport e Natura: Il 9 maggio il Lago Forcatella ospiterà un Family Workout per adulti e bambini.
• Piazza Ciaia: Il centro cittadino si animerà il 16 maggio con l’“Happy Circus” e il 29 maggio con l’attesa “Notte Bianca dei Bambini”.
Il programma integra importanti momenti di riflessione:
• La “Giornata della Rosa” nelle scuole (8 maggio) e la “Festa del Dono” (24 maggio), entrambe a cura di AIDO.
• La vendita dell’Azalea della Ricerca (9-10 maggio) a cura di AIRC.
• Il laboratorio contro gli stereotipi di genere (10 maggio) e l’incontro sul bullismo con i ragazzi di MABASTA (26 maggio).
La rassegna si concluderà il 31 maggio presso il Chiostro dei Minori Osservanti con i laboratori musicali e di vocalità a cura dell’Associazione Calliope.
Questo il programma completo:
3 maggio, Cinema Kennedy, ore 17:00
ZOOTROPOLIS - “Un cinema per amico”
Ingresso libero - A cura dell’Amministrazione comunale
4 maggio, ludoteca “State Buoni se potete” di Montalbano
“Scivoli, salti e percorsi” (bambini 3>5 anni)
ore 16:30 1° turno, ore 18:00 2° turno
5 maggio, ludoteca “State Buoni se potete” di Montalbano
“Scivoli, salti e percorsi” (bambini 6>9 anni)
ore 16:30 1° turno, ore 18:00 2° turno
5 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:00
“C’era una volta un pezzo di legno” - A cura di Pro Selva
6 maggio, ludoteca “State Buoni se potete” di Montalbano
“Scivoli, salti e percorsi” (bambini 10>12 anni)
ore 16:30 1° turno, 18:00 2° turno
7 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:00
“C’era una volta un pezzo di legno” - A cura di Pro Selva
8 maggio, Scuole dell’Infanzia e Primarie
“La giornata della rosa” - A cura di Aido
9 maggio, Lago Forcatella, ore 16:30-18:30
Family workout - Attività ludico-motorie per adulti e bambini
A cura di ASD “Olistik Training”
9 e 10 maggio, Fasano, Pezze di Greco, Montalbano,
Pozzo Faceto e Torre Canne
“L’azalea della ricerca per la festa della mamma”
A cura di AIRC
10 maggio, Piazza Ciaia
ore 9:30-14:00: “Papà, mamma, vi regalo un sorriso”
Centro di Aiuto alla vita e Movimento per la vita APS
ore 10:30: “Giochi sensibili: abbattiamo il muro degli stereotipi di genere”
A cura di Humanamente e Agesci gruppo Scout 1
10 maggio, Cinema Kennedy, ore 17:00
JUMPERS - “Un cinema per amico”
Ingresso libero - A cura dell’Amministrazione comunale
10 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:30
Presentazione del volume di storia della danza per bambini e ragazzi
“Madame La Danse” (Ed. Faso Editore) di Teresa Cecere
Illustrazioni di Elisa Cristiantielli
14 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:00
“C’era una volta un pezzo di legno”
A cura di Pro Selva
15 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:00
Concerto finale laboratorio sperimentale “Notturni musicali e paesaggi interiori”
A cura degli allievi coinvolti nel progetto didattico del M° Mariateresa Maggi
Presentazione del progetto “FLOW - Laboratorio di esperienza musicale” rivolto a bambini, ragazzi e adulti - A cura di Calliope APS
16 maggio, Piazza Ciaia, ore 20:30
“Happy circus” - Animazione, magia, spettacoli e giocoleria
17 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 16:30
“La valigia delle cose che posso essere”
Letture e laboratorio (bambini 3-6 anni) - A cura di Libermedia e Bosco Trullallero APS
17 maggio, Cinema Kennedy, ore 17:00
ARCO “Un cinema per amico” - Ingresso libero
A cura dell’Amministrazione comunale
22 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 16:30
Letture in biblioteca (bambini dai 9 anni) - Ospite Bruno Tognolini
23 maggio, Sala di rappresentanza, ore 17:00
Premiazione del Concorso di disegno
“Geografie dell’anima: Fasano raccontata dai ragazzi”
A cura dell’associazione Genitori Fasano A.ge.
24 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 10:00
“La festa del dono” - A cura di Aido
25 maggio, Chiostro dei Minori osservanti, ore 9:00
“Nel chiostro delle meraviglie: giochi, magie e sorrisi”
A cura dei plessi Barsento, Martucci e Sant’Elia
26 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 16:30
“Chi si nasconde dietro al bullo?”
A cura di Cif, Humanamente e i ragazzi di MABASTA
26 maggio, Chiostro dei Minori osservanti, ore 19:00
“La legge del fuoco” Spettacolo teatrale, ingresso libero
A cura dell’Amministrazione comunale e SenzaConfine
28 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:00
“Non abbiam bisogno di parole” Alla scoperta di silent book
A cura di APSI Fasano e Ass. “Nati per leggere” Valle d’Itria
29 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 16:30
“L’ora del tè” - Letture e laboratorio (bambini 4>8 anni) con l’autrice Chiara Spinelli - A cura di Libermedia e La Città incantata
29 maggio, Piazza Ciaia, ore 20:30
“Notte bianca dei bambini”
A cura dell’Amministrazione comunale
30 maggio, gelateria MAPà di Montalbano, ore 17:00
La festa del gelato
A cura della ludoteca “State Buoni se potete”
31 maggio, Chiostro dei Minori osservanti,
ore 9:30-10:30: “Giochiamo con la musica”
Laboratorio musicale (dai 4 anni)
ore 10:30-12:30: “Alla scoperta della voce”
Laboratorio di vocalità (dai 12 anni)
Adesioni entro il 27 maggio a calliope.fasano@libero.it
A cura dell’Associazione Culturale Calliope APS