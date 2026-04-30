Fasano celebra i più piccoli: al via la 10ª edizione di 'O-maggio all’infanzia'







Un mese di eventi, laboratori, cinema e cultura dedicati ai bambini e alle famiglie del territorio.





FASANO (BR) - L’Amministrazione Comunale di Fasano è lieta di presentare il cartellone ufficiale della decima edizione di “O-maggio all’infanzia”. Un traguardo importante per una rassegna che, per tutto il mese di maggio 2026, trasformerà la città e le sue frazioni in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla crescita, al gioco e alla solidarietà.





Sotto l’egida dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Culturali, il programma di quest'anno offre una proposta multidisciplinare che coinvolge cinema, letteratura, sport e inclusione sociale.





«Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo della decima edizione di "O-maggio all'infanzia" – spiega il sindaco Francesco Zaccaria -, una rassegna che è diventata un pilastro delle nostre politiche sociali e culturali. Questo mese di eventi gratuiti non è solo un regalo ai nostri bambini, ma un investimento profondo sul futuro della nostra comunità. Creare spazi di gioco, riflessione e inclusione significa mettere al centro la famiglia e, soprattutto, fornire ai più piccoli gli strumenti per crescere in un ambiente stimolante e accogliente. Attraverso il cinema, la lettura e lo sport, lavoriamo insieme per costruire i cittadini di domani: persone consapevoli, aperte all'altro e legate alle radici del nostro meraviglioso territorio. Invito tutte le famiglie a partecipare e a riscoprire Fasano attraverso la purezza dello sguardo dei nostri figli».





«Si conferma a Fasano la rassegna "O-maggio all'infanzia": un intero mese di eventi totalmente gratuiti dedicati ai bambini e alle famiglie, che coinvolgeranno diversi luoghi del nostro territorio – dice l’assessora alle Politiche Sociali e Culturali Cinzia Caroli –. Il progetto è nato sotto l'Amministrazione Zaccaria, nel tempo, si è consolidato e perfezionato sempre di più. Il mio augurio è che questa bellissima iniziativa possa proseguire stabilmente negli anni, continuando a porre l'accento sull'attenzione verso il mondo dell'infanzia e sull'inclusione. Al contempo, il progetto rappresenta una preziosa occasione di valorizzazione del nostro meraviglioso territorio, riscoperto e ammirato attraverso lo sguardo puro di un bambino».





Il Cinema Kennedy si conferma punto di riferimento con l'iniziativa "Un cinema per amico" a ingresso libero. Tre gli appuntamenti in programma alle ore 17:00:

• 3 maggio: Proiezione di Zootropolis.

• 10 maggio: Proiezione di Jumpers.

• 17 maggio: Proiezione di Arco.





La Biblioteca di Comunità sarà il cuore pulsante delle attività didattiche. Tra i numerosi appuntamenti:

• Il ciclo “C’era una volta un pezzo di legno” a cura di Pro Selva (5, 7 e 14 maggio).

• L’incontro d'eccezione il 22 maggio con lo scrittore Bruno Tognolini.

• Laboratori sui silent book (28 maggio) e letture creative con l'autrice Chiara Spinelli (29 maggio).





Grande attenzione è rivolta alle frazioni e agli spazi aperti:

• Montalbano: Presso la ludoteca “State Buoni se potete”, si terranno percorsi motori suddivisi per fasce d’età (4, 5 e 6 maggio) e la grande Festa del Gelato il 30 maggio.

• Sport e Natura: Il 9 maggio il Lago Forcatella ospiterà un Family Workout per adulti e bambini.

• Piazza Ciaia: Il centro cittadino si animerà il 16 maggio con l’“Happy Circus” e il 29 maggio con l’attesa “Notte Bianca dei Bambini”.





Il programma integra importanti momenti di riflessione:

• La “Giornata della Rosa” nelle scuole (8 maggio) e la “Festa del Dono” (24 maggio), entrambe a cura di AIDO.

• La vendita dell’Azalea della Ricerca (9-10 maggio) a cura di AIRC.

• Il laboratorio contro gli stereotipi di genere (10 maggio) e l’incontro sul bullismo con i ragazzi di MABASTA (26 maggio).





La rassegna si concluderà il 31 maggio presso il Chiostro dei Minori Osservanti con i laboratori musicali e di vocalità a cura dell’Associazione Calliope.





Questo il programma completo:





3 maggio, Cinema Kennedy, ore 17:00

ZOOTROPOLIS - “Un cinema per amico”

Ingresso libero - A cura dell’Amministrazione comunale





4 maggio, ludoteca “State Buoni se potete” di Montalbano

“Scivoli, salti e percorsi” (bambini 3>5 anni)

ore 16:30 1° turno, ore 18:00 2° turno





5 maggio, ludoteca “State Buoni se potete” di Montalbano

“Scivoli, salti e percorsi” (bambini 6>9 anni)

ore 16:30 1° turno, ore 18:00 2° turno

5 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:00

“C’era una volta un pezzo di legno” - A cura di Pro Selva





6 maggio, ludoteca “State Buoni se potete” di Montalbano

“Scivoli, salti e percorsi” (bambini 10>12 anni)

ore 16:30 1° turno, 18:00 2° turno





7 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:00

“C’era una volta un pezzo di legno” - A cura di Pro Selva





8 maggio, Scuole dell’Infanzia e Primarie

“La giornata della rosa” - A cura di Aido





9 maggio, Lago Forcatella, ore 16:30-18:30

Family workout - Attività ludico-motorie per adulti e bambini

A cura di ASD “Olistik Training”





9 e 10 maggio, Fasano, Pezze di Greco, Montalbano,

Pozzo Faceto e Torre Canne

“L’azalea della ricerca per la festa della mamma”

A cura di AIRC





10 maggio, Piazza Ciaia

ore 9:30-14:00: “Papà, mamma, vi regalo un sorriso”

Centro di Aiuto alla vita e Movimento per la vita APS

ore 10:30: “Giochi sensibili: abbattiamo il muro degli stereotipi di genere”

A cura di Humanamente e Agesci gruppo Scout 1





10 maggio, Cinema Kennedy, ore 17:00

JUMPERS - “Un cinema per amico”

Ingresso libero - A cura dell’Amministrazione comunale

10 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:30

Presentazione del volume di storia della danza per bambini e ragazzi

“Madame La Danse” (Ed. Faso Editore) di Teresa Cecere

Illustrazioni di Elisa Cristiantielli





14 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:00

“C’era una volta un pezzo di legno”

A cura di Pro Selva





15 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:00

Concerto finale laboratorio sperimentale “Notturni musicali e paesaggi interiori”

A cura degli allievi coinvolti nel progetto didattico del M° Mariateresa Maggi

Presentazione del progetto “FLOW - Laboratorio di esperienza musicale” rivolto a bambini, ragazzi e adulti - A cura di Calliope APS





16 maggio, Piazza Ciaia, ore 20:30

“Happy circus” - Animazione, magia, spettacoli e giocoleria





17 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 16:30

“La valigia delle cose che posso essere”

Letture e laboratorio (bambini 3-6 anni) - A cura di Libermedia e Bosco Trullallero APS

17 maggio, Cinema Kennedy, ore 17:00

ARCO “Un cinema per amico” - Ingresso libero

A cura dell’Amministrazione comunale





22 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 16:30

Letture in biblioteca (bambini dai 9 anni) - Ospite Bruno Tognolini





23 maggio, Sala di rappresentanza, ore 17:00

Premiazione del Concorso di disegno

“Geografie dell’anima: Fasano raccontata dai ragazzi”

A cura dell’associazione Genitori Fasano A.ge.





24 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 10:00

“La festa del dono” - A cura di Aido





25 maggio, Chiostro dei Minori osservanti, ore 9:00

“Nel chiostro delle meraviglie: giochi, magie e sorrisi”

A cura dei plessi Barsento, Martucci e Sant’Elia





26 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 16:30

“Chi si nasconde dietro al bullo?”

A cura di Cif, Humanamente e i ragazzi di MABASTA

26 maggio, Chiostro dei Minori osservanti, ore 19:00

“La legge del fuoco” Spettacolo teatrale, ingresso libero

A cura dell’Amministrazione comunale e SenzaConfine





28 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 17:00

“Non abbiam bisogno di parole” Alla scoperta di silent book

A cura di APSI Fasano e Ass. “Nati per leggere” Valle d’Itria





29 maggio, Biblioteca di Comunità, ore 16:30

“L’ora del tè” - Letture e laboratorio (bambini 4>8 anni) con l’autrice Chiara Spinelli - A cura di Libermedia e La Città incantata

29 maggio, Piazza Ciaia, ore 20:30

“Notte bianca dei bambini”

A cura dell’Amministrazione comunale





30 maggio, gelateria MAPà di Montalbano, ore 17:00

La festa del gelato

A cura della ludoteca “State Buoni se potete”





31 maggio, Chiostro dei Minori osservanti,

ore 9:30-10:30: “Giochiamo con la musica”

Laboratorio musicale (dai 4 anni)

ore 10:30-12:30: “Alla scoperta della voce”

Laboratorio di vocalità (dai 12 anni)

Adesioni entro il 27 maggio a calliope.fasano@libero.it

A cura dell’Associazione Culturale Calliope APS



