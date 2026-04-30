Minervino, pensionato recupera 4mila euro gettati per errore: decisivo un operatore ecologico fuori servizio

MINERVINO MURGE - Si è conclusa con esito positivo la vicenda che ha coinvolto un pensionato di Minervino Murge, che per errore aveva gettato tra i rifiuti una busta contenente circa 4mila euro in contanti.

Determinante è stato l’intervento di Valerio Angarano, operatore ecologico che, pur non essendo in servizio, si è immediatamente attivato per aiutare l’uomo dopo la segnalazione dell’accaduto. Il pensionato ha sporto denuncia ai carabinieri, permettendo l’avvio delle verifiche sulla possibile destinazione dei rifiuti.

Le ricerche hanno portato alla discarica Martucci di Conversano, dove il carico non era ancora stato scaricato. Sul posto è stata avviata un’accurata attività di controllo che, dopo oltre un’ora di lavoro, ha consentito di individuare e recuperare la busta con il denaro.

L’episodio si è concluso con il ritrovamento della somma integra e il ritorno alla normalità per il pensionato, grazie alla collaborazione tra cittadino, operatore ecologico e forze dell’ordine.