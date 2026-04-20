“Serpenti e Scienza”: a Bari nasce il primo Centro europeo per studio e recupero dei rettili

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BARI - Giovedì 23 aprile, dalle 14 alle 17, l’Aula Magna “Piero Angela” del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel campus di Valenzano, ospiterà l’evento “Serpenti e Scienza: studiarli e proteggerli”.

L’iniziativa è dedicata alla divulgazione scientifica e alla conservazione dei rettili, con un focus sull’approccio One Health, che evidenzia il legame tra salute umana, animale e ambientale.

Momento centrale della giornata sarà la lezione magistrale di Stephen S. Hall, che offrirà una riflessione sul ruolo della narrazione scientifica nel superare stereotipi e paure legate al mondo naturale, in particolare nei confronti dei serpenti.

Nel corso dell’evento interverranno anche esperti di diversi ambiti disciplinari, per offrire una visione interdisciplinare del rapporto tra uomo e fauna selvatica.

La giornata segnerà inoltre l’inaugurazione del Centro di Recupero di Squamata e Serpentario Didattico (CeReSS), una struttura innovativa — considerata unica in Europa — dedicata al recupero degli animali, alla ricerca scientifica e alla divulgazione.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo per la promozione della cultura scientifica e per la tutela della biodiversità, rafforzando il ruolo dell’ateneo barese nel panorama della ricerca e dell’educazione ambientale.



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