“Serpenti e Scienza”: a Bari nasce il primo Centro europeo per studio e recupero dei rettili

L’iniziativa è dedicata alla divulgazione scientifica e alla conservazione dei rettili, con un focus sull’approccio One Health, che evidenzia il legame tra salute umana, animale e ambientale.

Momento centrale della giornata sarà la lezione magistrale di Stephen S. Hall, che offrirà una riflessione sul ruolo della narrazione scientifica nel superare stereotipi e paure legate al mondo naturale, in particolare nei confronti dei serpenti.

Nel corso dell’evento interverranno anche esperti di diversi ambiti disciplinari, per offrire una visione interdisciplinare del rapporto tra uomo e fauna selvatica.

La giornata segnerà inoltre l’inaugurazione del Centro di Recupero di Squamata e Serpentario Didattico (CeReSS), una struttura innovativa — considerata unica in Europa — dedicata al recupero degli animali, alla ricerca scientifica e alla divulgazione.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo per la promozione della cultura scientifica e per la tutela della biodiversità, rafforzando il ruolo dell’ateneo barese nel panorama della ricerca e dell’educazione ambientale.



